الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض مؤشر "التضخم" فى الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أبريل

التضخم
التضخم

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين العام "التضخم" في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر أبريل الماضي؛ ليصل إلى مستوى 4.9 في المائة على أساس سنوي، في حين كان المتوقع تسجيله نفس مستوى الشهر الماضي البالغ 5 في المائة.

وأوضحت بيانات التضخم الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء، أن مؤشر التضخم الأساسي (الذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلبا كالمواد الغذائية والطاقة) سجل تباطؤا على أساس سنوي ليسجل 5.5 في المائة، وذلك بما يتماشى مع توقعات الأسواق، بالمقارنة مع القراءة السابقة التي سجلت 5.6 في المائة خلال شهر مارس الماضي.

وفي البورصة الأمريكية، انخفض مؤشر "داوجونز" الرئيسي بمقدار 132 نقطة بما يعادل 0.39 في المائة ليصل إلى مستوى 33429 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا بمقدار نقطتين بنسبة 0.05 في المائة مسجلًا مستوى 4121 نقطة.

كما زاد مؤشر "ناسداك" التكنولوجي بمقدار 68 نقطة بنسبة 0.57 في المائة ليصل إلى 12248 نقطة.

وفي سوق الطاقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط بمقدار 1.57 دولار، بما نسبته 2.13 في المائة لتبلغ 72.14 دولار للبرميل.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب بمقدار 5.6 دولار، بما نسبته 0.27 في المائة مسجلة مستوى 2037.30 دولار للأوقية.

الولايات المتحدة الامريكية التضخم

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