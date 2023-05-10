ملحن أغنية “عشأنجى” يقاضى سبوتيفاى بسبب أغنية تامر حسنى

أقام الملحن مديح محسن، اليوم، دعوى قضائية ضد منصة «سبوتيفاي» بسبب حقوق أغنية «عشأنجي» التي طرحها الفنان تامر حسني ضمن الألبوم الذي يحمل الاسم نفسه في يوليو الماضي.

وقال مديح إنه تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من صديق له منذ عدّة أيام يخبره أن شركة "سبوتيفاي" تريد استخدام أغنية "عشأنجي" في إعلان لها عبر منصات التواصل والقنوات الفضائية وأن شركة روتانا منتجة الألبوم الأخير للنجم تامر حسني، قالت إنها تمتلك حقوق الملكية الفكرية لصناع الأغنية، وهما الملحن مديح محسن والشاعر حمادة السيد.

وأكّد مديح أن الشركة المذكورة لا تمتلك الحقوق الفكرية للأغنية، مشيرًا إلى أنه لم يتنازل عن حقوق الملكية للمبدع لأي شركة في أعماله الفنية، بما يتوافق مع ما تنص عليه قوانين جمعية المؤلفين والملحنين سواء الساسم أو الساسيرو.

وأوضح أنه تلقّى اتصالًا هاتفيًا في اليوم نفسه من صديق آخر يطلب منه تصريحًا لشركة روتانا بالعرض العام للأغنية، وأبلغه الأول بالمبلغ الذي يريد الحصول عليه للتنازل عن حقوق العرض العام للأغنية.

وأكّد محسن أنه "سبوتيفاي" طرحت الإعلان في اليوم التالي دون الحصول على تصريح منه، مشيرًا إلى أنه استشار شريكه في الأغنية الشاعر حمادة السيد، واتفقا على خطواتهما التالية.

وقرر مديح محسن وحمادة السيد توكيل الدكتور حسام لطفي، كممثل قانوني عنهما لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه شركة ومنصة "سوبتيفاي"، واتهامهما بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لصناع أغنية "عشأنجي".