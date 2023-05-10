محافظا قنا والأقصر يتقدمان صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان الكاتب محمود بكرى

تقدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، واللواء يسري عبدالله الديب، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، صلاة الجنازة ومراسم تشييع جثمان الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكرى عصر اليوم بمقابر العائلة بالمعنا بندر قنا، والذى توفى مساء أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض، حيث قضى نحو 70 يوما في مستشفى السلام الدولى، قبل أن يتم نقله الإثنين الماضي إلى العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، بعد رحلة عطاء طويلة قضاها في العمل الإعلامي.

حضر صلاة الجنازة وتشييع الجثمان، الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد عبدالفتاح آدم، سكرتير عام محافظة الأقصر، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والنائب طارق رسلان والنائب أحمد عبدالماجد الأحمر، والنائب محمد كمال موسى، أعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء اللجنة النقابية بقنا، ممثلة عن مجلس نقابة الصحفيين، وجموع غفيرة من أبناء المحافظة.

ونعى محافظ قنا، ببالغ الحزن والأسى الفقيد الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكرى، واصفه بأنه قامة من القامات الصحفية والإعلامية التى أنجبتها محافظة قنا، والذي أفني حياته في خدمة أبناء محافظة قنا، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد، ونقابة الصحفيين، ولأعضاء مجلس الشيوخ، وأهالي قنا عموما، داعيًا الله أن يتغمده بالرحمة والغفران، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.

ومن جانبه نعى النائب مصطفى بكرى، شقيقه محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، واصفًا فقدانه بأنه مصاب كل أبناء المحافظة، لأنه وهب حياته لخدمة الناس وكان أول من أدخل مشروع الصرف الصحى بمنطقة المعنا مسقط رأسه، كما أنه أفنى نفسه من أجل الآخرين وكان حائط الصد الأول الذى احتمى به، وعند دخوله المستشفى منذ 70 يوما أوصى بأن يدفن بين أهله في مسقط رأسه بالمعنا، كما تقدم بالشكر لمحافظ قنا ومحافظ الأقصر والحضور.