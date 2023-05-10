تأجيل محاكمة محامي عبد الله رشدي لجلسة 14 يونيو

أجلت محكمة جنح المعادي، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة محامي عبد الله رشدي، أحمد مهران، في بلاغ ضده يتهمه بالسب والقذف والتهديد المرتبط بجيهان العراقية إلى جلسة 14 يونيو.

كان محامي جيهان العراقية، السيدة التي تتهم الداعية عبد الله رشدي بهتك العرض، أقام جنحة مباشرة ضد محاميه بسبب السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للجنحة فقد ارتكب المتهم تعمد استعمال تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، ولإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالاعتبار والشرف، وفي القضية اصطناع المتهم لفيديوهات حوت صورا مركبة ومصطنعة وقيامه بنشر ذلك الفيديو على نطاق واسع تجاوز الخمسين ألف مشاهدة.

يذكر أن القانون يعاقب على تلك الجرائم بعقوبة الحبس الذي يتراوح من سنتين إلى خمس سنوات مع غرامات تصل إلى ثلاثمائة ألف جنيه، وطالب المجني عليه بتعويض مدني عن تلك الجرائم بلغت قيمته ربع مليون جنيه، واستندت القضية الجنائية إلى المواد أرقام 11 و26 و27 و28 و29 من قانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمواد 326 و327 و171 و307 و 306 و308 مكرر و308 و302 و303 و40 من قانون العقوبات، و54 من قانون المحاماة والمادة 76 قانون الاتصالات المصري رقم (10) لسنة 2003.

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