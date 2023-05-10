رئيس جامعة طنطا: ربط الطلاب الموهوبين بأعضاء هيئة التدريس تحقق الريادة

قام، اليوم، الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بزيارة كلية الحاسبات والمعلومات، حيث أشاد بتميز المشروعات الطلابية المقدمة في مسابقة وحدة رعاية المواهب التكنولوجية بمركز رعاية الموهوبين.

وأكد رئيس جامعة طنطا دعم الجامعة لأبنائها في الجوانب الإبداعية والابتكارية التكنولوجية، من خلال الإمكانات المادية، من معامل وأجهزة حديثة ومتطورة، بما يواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات العالمية، لافتًا إلى أن المكانة الريادية للجامعة تتحقق بفضل الرؤية الاستراتيجية لاكتشاف الموهوبين من منسوبيها وتوفير بيئة آمنة.

وأضاف أن وجود قنوات اتصال تتيح للجامعة اكتشاف الطلاب الموهوبين وتحديد وحصر المواهب وتصنيفها وابراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم وتنمية روح الابداع.

وأوضح أن اكتشاف الطلاب الموهوبين من خلال تقديم الدعم والاستشارات الفنية والعملية للطلاب الموهوبين، ربط الطلاب الموهوبين بأعضاء هيئة التدريس والجهات المعنية بتنمية المواهب، تسويق الابتكارات والابداعات للطلاب الموهوبين، تصميم برامج محدده لتلبيه احتياجات الموهوبين وتنميه قدراتهم بما يتماشى مع رؤية ورسالة الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نانسي الحفناوي عميدة كلية الحاسبات والمعلومات ورئيس لجنة تحكيم المسابقة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب والدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية والدكتور مجدي وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور أسامة غنيم مدير وحدة رعاية المواهب التكنولوجية بالجامعة وعضو لجنة التحكيم، والدكتورة عايذة أبوالسعود عضو لجنة التحكيم.