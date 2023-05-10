الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحى بأوسيم

المتهمين
المتهمين

قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس المتهمين بسرقة أجزاء من أغطية الصرف الصحي بأوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات رجال المباحث الجنائية حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كانت جهود رجال الأمن قد توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، حيث تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بحوزتهما 3 أجولة بداخلها أجزاء صغيرة لغطاء بالوعة صرف صحى، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها.

الجيزة حبس المتهمين سرقة أغطية الصرف الصحي اوسيم

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