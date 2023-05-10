الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى سعد: إشادة دولية بالدور المصرى فى التعامل مع الوافدين من السودان

التعامل مع الوافدين
التعامل مع الوافدين من السودان

قال مصطفى سعد، مراسل قناة دي إم سي، إن هناك استمرارًا في عملية التوافد عبر معبر قسطل وأرقين حتى الآن، حيث يتم استقبال المواطنين الهاربين من الأزمة السودانية الحالية من خلال المعابر البرية المصرية التي تقع على الحدود السودانية.

الخدمات اللوجستية المصرية

وأكد مراسل دي إم سي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتم تقديم الخدمة الصحية والنفسية والغذائية للمواطنين فور وصولهم الأراضي المصرية.

وأضاف في حديثه، أنه يتم نقل المواطنين بالحافلات المجهزة من معبري أرقين وقسطل إلى مقاصدهم في المحافظات المختلفة.

 الإشادة الدولية بالدور المصري

وتابع: "الوافدون القادمون من الحدود السودانية من مختلف الجنسيات وليسوا سودانيين فقط، ومصر تقدم الخدمات الإنسانية والصحية واللوجستية للمواطنين من مختلف الجنسيات دون تفرقة، ولهذا أشادت المنظمات الدولية بهذا الجهد الإنساني الذي قدمته مصر للوافدين منذ بداية الأزمة في السودان، وصولًا إلى الإجلاء المباشر بين السودان ومصر". 

استمرار عمليات الإجلاء

وتابع: "ما يقرب من 67 ألف مواطن وصلوا إلى الأراضي المصرية، بينما تجاوز عدد الجاليات المصرية التي جاءت من السودان أكثر من 7000 مواطن".

مصطفى سعد مراسل دي إم سي دي ام سي برنامج اليوم معبر أرقين وقسطل

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