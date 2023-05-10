لأول مرة.. إسرائيل تفعل منظومة «مقلاع داود» فى تل أبيب بسبب «صواريخ غزة»

فُعلت منظومة «مقلاع داود» الدفاعية الصاروخية الإسرائيلية داخل تل أبيب لأول مرة في تاريخ التصعيد مع قطاع غزة المحاصر، جراء إطلاق صواريخ من القطاع، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

أُطلق نحو 300 صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات منطقة الغلاف، حتى الآن، وصل عدد منها إلى مناطق داخل تل أبيب.

ويأتي إطلاق الصواريخ من غزة في إطار الرد على العملية العسكرية التي بدأتها إسرائيل، فجر أمس، ضد أهداف حركة الجهاد الإسلامي داخل القطاع المحاصر، واغتالت خلالها 3 قيادات من الحركة الفلسطينية