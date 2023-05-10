الجبلاية: فيتوريا يدرس إقامة ودية للمنتخب بالمغرب في هذه الحالة

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يدرس خوض مباراة ودية للفراعنة فى شهر يونيو المقبل بالمغرب، حال إقامة مبارة غينيا بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وواصل المصدر أن غينيا وارد أن تختار المغرب لإقامة مباراة المنتخب هناك وسيكون من الأفضل خوض المباراة الودية بالمغرب، خاصة إذا اقيمت المباراة أحد يومى 19 أو 20 يونيو المقبل سيكون فرصة للفراعنة للسفر مبكرا للمغرب وخوض المباراتين فى مكان واحد تجنبا لمشاقة السفر.

ويدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا من يوم 12 - 20 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة غينيا، وينتظر الجهاز الفنى رد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، لتحديد موعد مباراة غينيا ومكان المباراة الودية بعد أن استقر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب على خوض مباراة ودية استغلالاً لطول فترة الأجندة التى تستمر لمدة 8 أيام.