الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الجبلاية: فيتوريا يدرس إقامة ودية للمنتخب بالمغرب في هذه الحالة

روى فيتوريا
روى فيتوريا

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يدرس خوض مباراة ودية للفراعنة فى شهر يونيو المقبل بالمغرب، حال إقامة مبارة غينيا بالمغرب في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وواصل المصدر أن غينيا وارد أن تختار المغرب لإقامة مباراة المنتخب هناك وسيكون من الأفضل خوض المباراة الودية بالمغرب، خاصة إذا اقيمت المباراة أحد يومى 19 أو 20 يونيو المقبل سيكون فرصة للفراعنة للسفر مبكرا للمغرب وخوض المباراتين فى مكان واحد تجنبا لمشاقة السفر.

ويدخل المنتخب معسكرًا مغلقًا من يوم 12 - 20 يونيو المقبل استعدادا لمواجهة غينيا، وينتظر الجهاز الفنى رد الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)، لتحديد موعد مباراة غينيا ومكان المباراة الودية بعد أن استقر روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب على خوض مباراة ودية استغلالاً لطول فترة الأجندة التى تستمر لمدة 8 أيام.

اتحاد الكرة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجولة الخامسة المدير الفني للمنتخب الوطني روي فيتوريا كأس الأمم الأفريقية مباراة ودية

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة لحمايته من الانهيار ( سيوة )

"شهّرت بأطفالها".. استمرار حبس البلوجر هبة السيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«يديعوت»: تكلفة تصدي «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟