الخميس 11 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا

الرئيس التنفيذى لغرفة الطاقة الأفريقية: نبحث اتجاهات النفط والغاز المصري والشراكات الدولية مع القاهرة

النفط
النفط

أكد الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية- أن جي أيوك-، أن غرفة الطاقة الأفريقية تبحث في اتجاهات النفط والغاز المصري ودور المستثمرين الأجانب في "تقرير توقعات حالة الطاقة الأفريقية للربع الأول من عام 2023، خاصة وأن مصر ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا ".

وقال جي أيوك-،إأن الشراكة المصرية في مجال النفط مع الشركاء العالمين ذات تاريخ طويل،إذ تعتمد مصر على المستثمرين الأجانب لمساعدتها على تلبية الطلب الحالي والناشئ في ظل نضوج حقولها النفطية الرئيسية، وارتفاع الطلب الأوروبي، مشيرًا إلي السعي الإوروبي للبحث عن الطاقة الأفريقية لتحل محل الإمدادات الروسية.

 وأضاف الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، في كلمة له خلال بيان إعلان موعد إطلاق منتدي الاستثمار في الطاقة الإفريقية في باريس والمقرر انعقاده في 1 يونيو 2023، أن كامل إنتاج مصر من البترول بنسبة 100 ٪ مستثمرين أجانب، بما في ذلك بعض الشركات الأكثر شهرة في الصناعة ، مثل Shell و BP و Eni و APA Corporation (Apache سابقًا). 

وأوضح "أن جي أيوك" أنه  وفقًا لجمعية التجارة الدولية بين عامي 2015 و 2021 ، وقعت مصر ما يقرب من 100 صفقة مع شركات النفط الدولية (IOCs) - بقيمة 17 مليار دولار أمريكي - وقدمت مكافآت توقيع لحفر 319 بئراً. في عام 2022 وحده ، كان هناك 53 اكتشافًا جديدًا للنفط والغاز في مصر، وفقًا لتقرير إنجازات عام 2022 الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

وفقًا لتقرير آفاق الطاقة في إفريقيا للربع الأول من عام 2023 مصر هي ثالث أكبر منتج للغاز الطبيعي في إفريقيا.

ويثمن الرئيس التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقي طريقة مشاركة شركات النفط الدولية والمستقلين في قطاع التنقيب والإنتاج في مصر، وهي من خلال العقود الثلاثية مع الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC).

 واشار إلي أنه اليوم يوجد ما لا يقل عن 50 شركة نفطية دولية ومستقلة هم من المشاركين في المشاريع المشتركة، ولهم تأثير كبير على الاقتصاد المصري، وأنه وفقًا لرابطة التجارة الدولية، يعد إنتاج الهيدروكربون "أكبر نشاط صناعي منفرد في البلاد". في السنة المالية 2019-2020 ، مع استقرار إنتاج النفط إلى حد ما .

الطاقة غرفة الافريقية مصر

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