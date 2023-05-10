محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير العشوائيات ومشروعات الخطة الاستثمارية

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، جلسة المجلس التنفيذي رقم (4) لعام 2023 بحضور القيادات التنفيذية للمحافظة، ورؤساء المدن ومديري المديريات وإدارات الديوان العام.

واستهل المحافظ الجلسة، بتوجيه الشكر إلى بعض نماذج من القيادات العاملة بالمحافظة، مثل العميد حسن الحو مدير إدارة المرور ومحمد فتحي مدير مديرية الشباب والرياضة واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وذلك لجهودهم الملموسة خلال الفترة الماضية ووصفهم بالنماذج المضيئة التي من شأنها المساهمة في رفع راية المحافظة عاليًا، ولابد على الجميع أن يحذو حذوهم لتحقيق المزيد من النجاحات، كما أكد ثقته الكاملة في كل القيادات وكل العاملين بالمحافظة.

وبدأت الجلسة بالسلام الوطني، ثم التصديق على محضر الجلسة السابقة بتاريخ 28 مارس من العام الجاري وتمت مناقشة تقرير اللجنة المشكلة بشأن لائحة النظام الأساسي لمركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة بمعرفة رئيس مركز معلومات الشبكات.

كما تم خلال الجلسة عرض التقرير الخاص بتحديد مقابل انتفاع سنوى للشاطئ المقابل لمعسكر الشباب بطور سيناء والشاطئ العام برأس سدر لصالح مديرية الشباب بالمحافظة، لمدة عشر سنوات وبزيادة 10 % سنويا.

واستعرض الاجتماع مذكرة الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بشأن طلب منح مهلة لمدة عام للمواطنين المخصص لهم قطع أراض بالتقسيمات المختلفة بالمدينة؛ للسير في إجراءات البناء والتنفيذ.

واستعرضت الجلسة مذكرة الوحدة المحلية لمدينة دهب بشأن الموافقة على تسليم دار المناسبات بوادي مجيرح إلى مديرية التضامن الاجتماعي بإدارة دهب للإشراف على نظافتها وفتحها للمناسبات الخاصة بأهالي المدينة، وكذا تمت الموافقة علي اطلاق اسم المرحوم الشيخ حميد مبارك سويلم علي طريق مبارك الجديد؛ تخليدا لذكراه ومساهمته في نهضة المدينة.

كما تم مناقشة موقف الأراضي المقام عليها مقرات الهيئة العامة للطرق والكباري بمدن طور سيناء، دهب، نويبع وتسجيلها بالشهر العقاري، وناقش الاجتماع طلب مدينة رأس سدر في إقامة منطقة حرفية خاصة بالمدينة.

وخلال الجلسة تابع وناقش محافظ جنوب سيناء موقف تطوير العشوائيات بمدن المحافظة، وموقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/ 2023، وتم عرض تقرير لمناطق مرور الجمال على طرق المحافظة وسبل تقليل الحوادث المتسببة فيها.