استعدادًا لصوم العذراء مريم.. "دير درنكة" يفتح باب الحجوزات للمبيت خلال أغسطس

أعلن الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، عن بدء استقبال دير السيدة العذراء بدرنكة أسيوط غدًا الخميس، حجوزات المبيت استعدادًا لصوم السيدة العذراء مريم خلال أغسطس المقبل، والذي يشهد كل ليلة أقامة التسابيح والتماجيد للسيدة العذراء مريم.

وشدد أسقف أسيوط، أن الدير سيضع ضوابط محددة من أجل توفير فرصة لأكبر عدد ممكن من الشعب لحجز حجرة من حجرات المبيت بالدير.

وأوضح الأنبا يؤانس أنه في الماضي كانت بعض الأسر تقوم بحجز حجرة مدة شهر أغسطس كاملاً بالرغم من أنهم لا يحضرون إلا أيامًا معدودة، أما هذا العام فلن يُسمح بتكرار ذلك، مؤكدًا أن كل أسرة ستقوم بتحديد الأيام التي ستتواجد فيها داخل الدير، والحجرة المغلقة سيتم فتحها لاستقبال الأسر من قوائم الانتظار حتى ولو كانت الحجرة محجوزة.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تبدأ صوم السيدة العذراء مريم هذا العام يوم 7 أغسطس ويستمر على مدار 15 يومًا متتاليًا حتى يختتم بيوم عيد السيدة العذراء في يوم 22 من نفس ذات الشهر.