الجمل يرفض إراحة لاعبى الإسماعيلى بعد الهزيمة من بيراميدز

رفض حمزة الجمل، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الإسماعيلى، منح لاعبي الدراويش راحة سلبية عقب انتهاء مباراة بيراميدز أمس الثلاثاء بسبب الهزيمة الثقيلة، بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة المؤجلة بالدورى الممتاز.

واعتبر مدرب الإسماعيلى أن قرار عدم منع لاعبيه راحة سلبية، قرار عقابى بسبب التراخى فى مباراة بيراميدز، رغم حاجة الفريق الماسة لتحقيق نتائج إيجابية خلال المباريات الحالية للابتعاد عن شبح الهبوط.

ويستعد الإسماعيلى للقاء الزمالك في الجولة السابعة والعشرين للدوري الممتاز، المحدد موعده السابعة مساء السبت المقبل، باستاد الإسماعيلية.

ويسعى حمزة الجمل لتجهيز لاعبيه بشكل جيد لهذه المباراة، على أمل تحقيق نتيجة إيجابية ولو حتى بالتعادل والخروج من المباراة بنقطة غالية، فى ظل قوة المنافس .

وحذر حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، وأحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان وسيد توفيق مدرب حراس المرمى، لاعبى الفريق من التخلف عن مران اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يشارك فى المران المسائي اليوم الأربعاء كل من: محمد صبحي وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال لحراسة المرمى، باهرالمحمدي ومحمد هاشم وحمدي النقاز وإياد العسقلاني وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد دسوقي وكريم الديب وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد نصر ومحمد بيومي وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمود الشبراوي ومحمد عبد السميع ومحمد حسن ومروان حمدي ومصطفى فارس وصالح جمعة ومحمد خليفة وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وياو أنور وسيرجي اكا وفراس الشواط وأبوبكر حمزة الجمل.