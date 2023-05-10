وكيل تعليم أسوان يستقبل مساعد وزير التربية والتعليم للأبنية التعليمية

استقبل عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه، اليوم، اللواء المهندس يسرى عبدالله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية ورئيس الهيئة، بحضور (م/عبدالهادى عبد اللطيف مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأسوان - م/محمد حسين بالهيئة- فيصل نعيم مدير عام التعليم العام -محمد شرف مدير عام التعليم الفنى - د/محمد سانوسى مدير عام الخدمات التربوية).



فى البداية رحب وكيل الوزارة بزيارة اللواء للمديرية ولمحافظة أسوان، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات المشتركة مع هيئة الأبنية التعليمية.

تم التطرق لبيان الموقف من بعض المشروعات القائمة ومنها مجمع مدارس(المعسكر الطلابى) بالحصايا حيث قام اللواء بالتواصل هاتفياً مع اللواء محمد سامى مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للإسراع فى الإجراءات اللازمة للاعتمادات المخصصة لانشاء المجمع الذى يخدم منطقة سكانية ذات كثافة عالية.

كما استعرض وكيل الوزارة خطة المديرية والرؤية المستقبلية لها فى اتوسع فى بعض المدارس لحل مشكلة الكثافة العالية للطلاب فى بعض المناطق ، حيث وافق رئيس الهيئة على إنشاء مبنى اضافى لمدرسة المهندس محمد مكاوى يعقوب للغات، ومبنى آخر بمدرسة على مبارك للتعليم الأساسى بالصداقة الجديدة وهو ما يتوافق مع رؤية الوزارة فى التوسع الأفقى والرأسى للمدارس لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب وفق الإمكانيات والموارد المتاحة.

وتطرق اللقاء للمدارس التى تم انشاؤها بمدينة أسوان الجديدة حيث كلف اللواء /يسرى مدير هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بسرعة إنهاء إجراءات استلام مبنى مدرسة أسوان الرسمية للغات، تمهيداً لفرشها بالأثاث وكافة المستلزمات بأسرع وقت لبدء الدراسة بها فى العام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، لتخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور نظراً لأن المدرسة مستضافة بمدرسة الشهيد اسلام أحمد عبد المنعم.

وبنهاية اللقاء، قدم مساعد الوزير التحية والتقدير لوكيل الوزارة على حسن الاستقبال ، وحرصه على تطوير العملية التعليمية بأسوان، وبدوره ثمّن وكيل الوزارة زيارة رئيس هيئة الأبنية التعليمية للمديرية متمنياً دوام التوفيق والسداد.