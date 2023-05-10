الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة سيوة يستقبل مدير المستشفى الجديد

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

استقبل محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الأربعاء، الدكتور محمود حبيب، مدير مستشفى سيوة المركزي. 

ورحب رئيس مدينة سيوة بمدير المستشفي، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أهمية بذل المزيد من الجهد لاستكمال المسيرة والنهوض بمنظومة الصحة بسيوة بالتعاون مع جميع الجهات. 

وأكد رئيس مدينة سيوة، تقديم الدعم للارتقاء بالقطاع الصحي مع الاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في مستشفى سيوة المركزي؛ لرفع كفاءتهم وتسريع وتيرة العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيدًا بما شهدته الإدارة الصحية على مستوى المحافظة، وذلك لمواكبة ما يتم من ثورة تغيير في ضوء الجمهورية  الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أبوبكر ماهر، مدير الإدارة الصحية بسيوة والدكتور رزق كامل الدخشاب، نائب مدير المستشفى وإسماعيل سامي، مدير الشؤون المالية والإدارية.

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة
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الجمهورية الجديدة تدريب العاملين رئيس مدينة سيوة مستشفي سيوة سيوة

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