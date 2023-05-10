الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هل يرحل عبد الله السعيد عن بيراميدز؟.. "الدستور" يجيب

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن مستقبل عبدالله السعيد مع الفريق في الموسم المقبل.

وغاب السعيد عن بيراميدز منذ مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر، وتأكد غيابه لنهاية الموسم الجاري بسبب الإصابة التي تعرض لها في تلك المواجهة.

مصير عبد الله السعيد مع بيراميدز

وأكد المصدر أن السعيد مستمر مع بيراميدز في الموسم المقبل ولا توجد نية لرحيله نهائيًا من جانب مسئولي ناديه.

وشدد المصدر على أن فكرة انضمام السعيد للزمالك صعبة لعدة أسباب أولها تجديد عقد اللاعب مع بيراميدز ولا يحق له التوقيع لأي نادي أو الرحيل بدون موافقة بيراميدز.

أما السبب الثاني يتعلق برفض بيراميدز لفكرة رحيل السعيد من الأساس ويعتبره من "أصول" النادي ولا نية للتفريط فيه ورغبتهم في استمراره مع الفريق حتى الاعتزال.

وتغلب بيراميدز بالأمس على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات بطولة الدوري بعد فترة من اهتزاز النتائج وخسارة كأس مصر والخروج من الكونفدرالية الافريقية بجانب خسارة السوبر المصري أمام الأهلي وهو ما تسبب في انتقادات كبيرة لعدد من لاعبي بيراميدز لتراجع مستواهم بصورة كبيرة مع الفريق.

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