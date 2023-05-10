الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ما هي المكتبات المتنقلة وموعد انطلاقها وأبرز خدماتها؟

المكتبات المتنقلة
المكتبات المتنقلة

تصدرت المكتبات المتنقلة محركات البحث العالمية بعد أن أطلقتها وزارة الثقافة خلال الساعات الماضية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

ما هي المكتبات المتنقلة وموعد انطلاقها؟

والمكتبات المتنقلة عبارة عن حافلات مكيفة ومصممة بطراز عصرى تضم الكتب والمشغولات اليدوية والمجسمات العلمية، ويتوافر بها شبكة الإنترنت بكفاءة جيدة.

تحركت المكتبات المتنقلة من العاصمة الإدارية الجديدة إلى 6 محافظات حددتهم وزارة الثقافة للجمهور، كبداية للمشروع الضحم، وتسهيلًا على المواطنين في الانتفاع والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للأطفال والكبار، وتهدف مبادرة المكتبات المتنقلة إلى اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف اليدوية وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية بحسب ما أكدت عليه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة فقد انطلقت المكتبات المتنقلة يوم 8 مايو الجاري 2023، إلى 6 محافظات وهم: المنيا، الأقصر، قنا والدقهلية والبحيرة ودمياط، وستصل المكتبات المتنقلة أمام كل من مكتبات مصر العامة فى كل محافظة بحسب ما أكدته الوزارة.

المكتبات المتنقلة تدخل قرى «حياة كريمة»

لو فاتك التريند| تفاصيل عروض اليوم بمهرجان جمعية الفيلم.. انطلاق مشروع المكتبات المتنقلة

الكيلانى: المكتبات المتنقلة تجربة فريدة تسهم فى تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة

انطلاق مشروع المكتبات المتنقلة.. الكيلانى: الرئيس السيسى أولى اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان


موعد انطلاق فعاليات المكتبات المتنقلة الثقافية

في منتصف الشهر المقبل يونيو 2023، ستنطلق الأنشطة الثقافية داخل كل مكتبة عقب الانتهاء من ترخيص للسيارات المتنقلة، ولتواكب اجازة منتصف العام، وستنطلق الخدمات في القرى والمدن والنجوع والمراكز بحسب الخطة الزمنية التي وضعتها المكتبات.


خدمات المكتبات المتنقلة لذوي الاحتياجات الخاصة

تحتوى المكتبات المتنقلة على عدد من الكراسى التي خصصتها الوزارة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مجموعة من الأوعية الثقافية المتنوعة في مختلف المجالات ما بين قصص عربية وإنجليزية وفرنسية.

كما تضم مكيفات هواء، وكراسي للجلوس، وثلاجة تضم مشروبات للقراء، وكاميرا مراقبة، إضافة إلى خدمة الإنترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية للأطفال والكبار.

خدمات المكتبات المتنقلة للجمهور

تقدم المكتبات المتنقلة العديد من الخدمات لجمهور الناس والتي تشمل على خدمات ثقافية ومكتبية، وخدمة الاستعارة الخارجية للكتب المختلفة، كما تقدم أنشطة فنية جنبًا إلى جنب للمكتبة الإلكترونية، وأيضا تقدم دورات تدريبية ومعارض فنية.

موعد انطلاق فعاليات المكتبات المتنقلة الثقافية ما هي المكتبات المتنقلة وموعد انطلاقها خدمات المكتبات المتنقلة لذوي الاحتياجات الخاصة خدمات المكتبات المتنقلة للجمهور المكتبات المتنقلة

الأكثر قراءة

حزن ودعاء.. تشييع جنازة محمود بكرى بقرية المعنا فى قنا (صور)

مصدر بالجبلاية يكشف أسباب رفض مواجهة البرازيل وديًا

حبس المتهم بقتل شاب بطلق نارى فى كرداسة

تفاصيل الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027

تدعيم جسر منطقة تن تاكل بسيوة لحمايته من الانهيار ( سيوة )

"شهّرت بأطفالها".. استمرار حبس البلوجر هبة السيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

البابوان.. فرنسيس وتواضروس ولقاء الأحباء!!

مدحت بشاى

غرائب وعجايب تتنامى على جنبات النهر

محاسن السنوسي

المؤثرون الجدد.. إعلام بلا قيود

عبد الرحيم طايع

ميكروفونات المساجد فى الفجر

الحسين عبدالرازق

حبايب مصر!

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«يديعوت»: تكلفة تصدي «مقلاع داود» لـ«صاروخ غزة» يكلف نحو مليون دولار

300 صاروخ من غزة.. والجيش الإسرائيلى يطالب بتوسيع حالة الطوارئ لـ80 كيلومترًا

بعد إطلاقه صواريخ.. لماذا تأخر الجهاد الإسلامى فى الرد على الاغتيالات؟