ما هي المكتبات المتنقلة وموعد انطلاقها وأبرز خدماتها؟

تصدرت المكتبات المتنقلة محركات البحث العالمية بعد أن أطلقتها وزارة الثقافة خلال الساعات الماضية، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة.

ما هي المكتبات المتنقلة وموعد انطلاقها؟

والمكتبات المتنقلة عبارة عن حافلات مكيفة ومصممة بطراز عصرى تضم الكتب والمشغولات اليدوية والمجسمات العلمية، ويتوافر بها شبكة الإنترنت بكفاءة جيدة.

تحركت المكتبات المتنقلة من العاصمة الإدارية الجديدة إلى 6 محافظات حددتهم وزارة الثقافة للجمهور، كبداية للمشروع الضحم، وتسهيلًا على المواطنين في الانتفاع والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للأطفال والكبار، وتهدف مبادرة المكتبات المتنقلة إلى اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف اليدوية وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية بحسب ما أكدت عليه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

بحسب ما أعلنته وزارة الثقافة فقد انطلقت المكتبات المتنقلة يوم 8 مايو الجاري 2023، إلى 6 محافظات وهم: المنيا، الأقصر، قنا والدقهلية والبحيرة ودمياط، وستصل المكتبات المتنقلة أمام كل من مكتبات مصر العامة فى كل محافظة بحسب ما أكدته الوزارة.



موعد انطلاق فعاليات المكتبات المتنقلة الثقافية

في منتصف الشهر المقبل يونيو 2023، ستنطلق الأنشطة الثقافية داخل كل مكتبة عقب الانتهاء من ترخيص للسيارات المتنقلة، ولتواكب اجازة منتصف العام، وستنطلق الخدمات في القرى والمدن والنجوع والمراكز بحسب الخطة الزمنية التي وضعتها المكتبات.



خدمات المكتبات المتنقلة لذوي الاحتياجات الخاصة

تحتوى المكتبات المتنقلة على عدد من الكراسى التي خصصتها الوزارة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى مجموعة من الأوعية الثقافية المتنوعة في مختلف المجالات ما بين قصص عربية وإنجليزية وفرنسية.

كما تضم مكيفات هواء، وكراسي للجلوس، وثلاجة تضم مشروبات للقراء، وكاميرا مراقبة، إضافة إلى خدمة الإنترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية للأطفال والكبار.

خدمات المكتبات المتنقلة للجمهور

تقدم المكتبات المتنقلة العديد من الخدمات لجمهور الناس والتي تشمل على خدمات ثقافية ومكتبية، وخدمة الاستعارة الخارجية للكتب المختلفة، كما تقدم أنشطة فنية جنبًا إلى جنب للمكتبة الإلكترونية، وأيضا تقدم دورات تدريبية ومعارض فنية.