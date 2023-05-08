لو فاتك التريند| تفاصيل عروض اليوم بمهرجان جمعية الفيلم.. انطلاق مشروع المكتبات المتنقلة

تعددت أخبار التريند اليوم الاثنين ما بين أخبار فنية ومفاجأت كشفت عنها الهيئة العامة للأصارد الجوية، فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار «لو فاتك التريند».

تفاصيل عروض اليوم بمهرجان جمعية الفيلم ومهرجان المركز الكاثوليكي

انطلقت مؤخرًا الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وذلك بتكريم العديد من الفنانين على رأسهم الفنان يحيى الفخراني والفنان محمود حميدة، ومجموعة أخرى من الفنانين.

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انطلاق مشروع المكتبات المتنقلة.. الكيلانى: الرئيس السيسى أولى اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان

أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، فعاليات مشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، التي تنطلق إلى 6 محافظات هي الأقصر، وقنا، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط، لتقديم الخدمة الثقافية لقرى «حياة كريمة».

انطلقت الفعاليات من أمام مقر وزارة الثقافة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت باستعراض فني قدمته فرقة السمسمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

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منتخب قصار القامة يشارك في البطولة الأفروآسيوية لكرة القدم بالمغرب

يستعد منتخب مصر لقصار القامة (الأقزام) للمشاركة في البطولة الأفروأسيوية لكرة القدم والتي ستقام بالمدينة المغربية الدار البيضاء في الفترة من 20 وحتى 30 مايو الجاري بمشاركة منتخبات المغرب البلد المضيف والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وتم توجيه الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

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جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

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