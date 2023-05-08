الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| تفاصيل عروض اليوم بمهرجان جمعية الفيلم.. انطلاق مشروع المكتبات المتنقلة

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تعددت أخبار التريند اليوم الاثنين ما بين أخبار فنية ومفاجأت كشفت عنها الهيئة العامة للأصارد الجوية، فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار «لو فاتك التريند». 

تفاصيل عروض اليوم بمهرجان جمعية الفيلم ومهرجان المركز الكاثوليكي

انطلقت مؤخرًا الدورة الـ 71 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وذلك بتكريم العديد من الفنانين على رأسهم الفنان يحيى الفخراني والفنان محمود حميدة، ومجموعة أخرى من الفنانين.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4388779

انطلاق مشروع المكتبات المتنقلة.. الكيلانى: الرئيس السيسى أولى اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان

أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، فعاليات مشروع المكتبات المُتنقلة، التابع لصندوق مكتبات مصر العامة، التي تنطلق إلى 6 محافظات هي الأقصر، وقنا، والمنيا، والبحيرة، والدقهلية، ودمياط، لتقديم الخدمة الثقافية لقرى «حياة كريمة».

انطلقت الفعاليات من أمام مقر وزارة الثقافة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبدأت باستعراض فني قدمته فرقة السمسمية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. 

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4388866

منتخب قصار القامة يشارك في البطولة الأفروآسيوية لكرة القدم بالمغرب

يستعد منتخب مصر لقصار القامة (الأقزام) للمشاركة في البطولة الأفروأسيوية لكرة القدم والتي ستقام بالمدينة المغربية الدار البيضاء في الفترة من 20 وحتى 30 مايو الجاري بمشاركة منتخبات المغرب البلد المضيف والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وتم توجيه الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4388852

جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 8-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

لمعرفة المواعيد اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4388611

الاب بطرس دانيال الدكتورة نيفين الكيلان الخدمة الثقافية الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة العامة لقصور الثقافة العديد من الفنانين

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

انطلاق مشروع المكتبات المتنقلة.. الكيلانى: الرئيس السيسى أولى اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان

بتكلفة 52 مليون جنيه.. الانتهاء من رصف 8 طرق في البحيرة

العثور على رضيعة عمر يوم في كرتونة بمركز الشهداء بالمنوفية

زيادة فى توريد القمح المحلى.. أستاذ الاقتصاد الزراعى: الدولة تنتج 45% من الاستهلاك

تعاون ثلاثى بين بنك الطعام المصرى ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمعهد الدولى لبحوث السياسات الغذائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟