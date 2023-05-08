منتخب قصار القامة يشارك في البطولة الأفروآسيوية لكرة القدم بالمغرب

يستعد منتخب مصر لقصار القامة (الأقزام) للمشاركة في البطولة الأفروأسيوية لكرة القدم والتي ستقام بالمدينة المغربية الدار البيضاء في الفترة من 20 وحتى 30 مايو الجاري بمشاركة منتخبات المغرب البلد المضيف والعراق والأردن ولبنان وفلسطين وتم توجيه الدعوة لكل من ساحل العاج وكينيا.

وستكون البطولة الأفروأسيوية فرصة جيدة للاستعداد لدورة الألعاب العالمية والتي ستقام في المدينة الألمانية كولونيا في الفترة من 27 يوليو وحتى 5 أغسطس القادم.

وتتكون بعثة المنتخب المصري من 16 فردا برئاسة مدير المنتخب الكابتن علي شعبان ومدير فني الكابتن محمد البيضا ومدرب محمود الحضري وكابتن المنتخب أحمد عبد الرازق، بالإضافة إلى اللاعبين هم وليد عصام و عبد الرحمن بركات ومهدي محمد ومروان عمرو و يوسف راوي وعبد الغني حسين ورمضان السيد ومصطفي محمود وممدوح سعيد وحراسة المرمي سعيد الخرباوي وعماد جودة.

وتقام البطولة ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم بالأرجنتين خلال النصف الثاني من العام، وقد تعهد الجهاز الفني والإداري واللاعبون ببذل أقصي جهد لتشريف مصر محليا ودوليا.

وطالب علي شعبان من كل المصريين دعم المنتخب حيث أن هذه البطولة الأولى التي شارك فيها المنتخب المصري بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة وإشراف اللجنة البارالمبية المصرية.

وقدم شعبان الشكر لوزارة الشباب والرياضة والوزير الدكتور أشرف صبحي الذي يولي اهتماما خاصا برياضة الأقزام، وإلى اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي ومجلس إدارتها الذين قدموا كل الدعم والمساندة للمنتخب واللعبه ولجنتها حديثة العهد وطلب منهم تحفيز لاعبي المنتخب خلال هذه البطولة.