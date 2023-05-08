تفاصيل عروض اليوم بمهرجان جمعية الفيلم ومهرجان المركز الكاثوليكى

انطلقت مؤخرًا الدورة الـ71 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وذلك بتكريم العديد من الفنانين على رأسهم الفنان يحيى الفخراني والفنان محمود حميدة، ومجموعة أخرى من الفنانين.

ويعرض خلال أيام المهرجان عدد كبير من الاعمال الفنية المختلفة، حيث يعرض اليوم الإثنين فيلم "11-11" للمخرج كريم أبو زيد، وإنتاج أيمن نجيب، المشارك بالمسابقة الرسمية، وذلك داخل قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بمنطقة وسط البلد.

فيلم 11-11 يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم إياد نصار، وغادة عادل، ومحمد الشرنوبي، وهند عبدالحليم، وعمر الشناوي، ومن تأليف ياسر عبدالباسط، وإخراج كريم أبو زيد.

من جانب آخر انطلق أيضًا مهرجان جمعية الفيلم بداخل دار الأوبرا المصرية في نسخته الـ49 ويعرض اليوم الإثنين 8 مايو في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية فيلم "قمر ١٤" للمخرج هادي الباجوري... في تمام السادسة مساء ضمن فعاليات جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، الذي يقام تحت شعار "سينما مصرية.. مصرية"، وعقب الفيلم هناك ندوة يديرها الناقد محمد نبيل، بحضور المخرج هادي الباجوري والسيناريست محمود زهران ومصمم الملابس خالد عزام ومصمم الأفيشات يوسف عادل.

تدور أحداث فيلم "قمر 14"، في إطار رومانسي، حول 5 حكايات حب مختلفة، لكن يجمعهما رابط واحد، وهو أنها تدور في ليلة قمرية، عندما يكتمل فيها القمر تتطور أحداث هذه القصص، ومنها ما تذهب إلى نهاية سعيدة، وأخرى نهاية حزينة مفجعة، وتنتهي أحداث العمل باختفاء القمر.

يعد فيلم "قمر 14" من أفلام البطولة الجماعية، حيث شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم خالد النبوي، أحمد مالك، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، غادة عادل، ياسمين رئيس، بيومي فؤاد، أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، ومي الغيطي، بالإضافة لعدد كبير من الفنانين، ويعد العمل من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري، وإنتاج أحمد السبكي.