لو فاتك التريند|بشكتاش يحدد بديل موليكا تحسبا لرحيله للأهلي.. وتل أبيب تطلق صافرات الإنذار

تضمن ترند اليوم الأربعاء، مجموعة من الأخبار والتي تنوعت ما بين أخبار فنية واجتماعية وسياسية، وفى هذا السياق يرصد "الدستور" لكم أبرز أخبار نشرة "لو فاتك الترند".



صحيفة تركية: بشكتاش يحدد بديل موليكا تحسباً لرحيله إلى الأهلي



حدد نادي بشكتاش التركي البديل الأنسب للنجم الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق، تحسبًا لرحيله خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية في وقت سابق، إلى رغبة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد مع جاكسون موليكا في الصيف المقبل، بناءً على رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر.

https://www.dostor.org/4391061



60 صاروخا تنطلق من غزة في 45 دقيقة.. وتل أبيب تطلق صافرات الإنذار

دوت صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الأربعاء، بحسب مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير، إنه تم إطلاق أكثر من 60 صاروخا في غضون 45 دقيقة من قطاع غزة بعد غارات جوية إسرائيلية جديدة على القطاع استهدفت حركة الجهاد الإسلامي.

https://www.dostor.org/4391052



غلق مطلع كوبرى متحف الحضارة من 10 مايو ولمدة شهر

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الأربعاء، الخدمات المرورية بالتزامن مع الغلق الكلي لمطلع كوبري متحف الحضارة أعلى كوبري التونسي (محور الأوتوستراد) للقادم من أسفل الطريق الدائري تجاه شارع الفسطاط، بكوبري متحف الحضارة بمحور ياسر رزق.

https://www.dostor.org/4391007



حلقة أكرم حسنى مع محمود سعد فى Sold Out الآن على WATCH IT

أتاحت منصة WATCH IT الحلقة الثانية من المشروع الترفيهي Sold Out الذي انطلق الأسبوع الماضي من خلال حلقة حوارية مختلفة ومميزة للنجم الكوميدي أكرم حسني مع الإعلامي محمود سعد ضمن المحور الحواري أحد المحاور الثلاثة للمشروع وهي «الحواري والكوميدي والغنائي».



https://www.dostor.org/4390850



أغراض سياسية وعداء.. صلاح أبو سيف يكشف "المستور" في منح جوائز السينما العالمية

تحدث المخرج الكبير صلاح أبو سيف، رائد الواقعية، والذي تحل ذكرى ميلاده اليوم، عن معاناة الأفلام المصرية عند عرضها في الخارج، وكيف أنها تواجه صعوبة في العرض في السينمات، وكيف أن هناك صعوبة كبيرة في فوز الأفلام المصرية في المهرجانات الخارجية

https://www.dostor.org/4390917



طلاب الصف الأول الثانوي يشيدون بمستوى امتحان الرياضيات

انتهى منذ قليل اليوم الأربعاء طلاب مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، بمحافظة الجيزة، من أداء امتحان مادة الرياضيات، وسط إشادة من الطلاب بمستوى الامتحان، ورصدت "الدستور" آراء عدد من طلاب الصف الأول الثانوي حول مستوى الأمتحان والتي جاءت على النحو التالي.

https://www.dostor.org/4391022