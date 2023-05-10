وكيل تعليم البحيرة يتابع استعدادات اللجان الامتحانية للشهادات العامة والفنية

انطلق صباح اليوم، فريق عمل الأوتوبيس الطائر بقيادة يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة وواصل جولاته الميدانية لمتابعة أمن وسلامة المباني المدرسية بنطاق الإدارات التعليمية بدائرة المحافظة وتوثيق ما يتم رصده من سلبيات وذلك وفقًا للمحاور التي أعدتها وزارة التربية والتعليم والتي تضمنت "أسوار المدارس وافنيتها - المبانى والحجرات الدراسية والطبية - الإشراف المدرسي - المرافق ودورات المياه - أعمال الصيانة - وتجيهزات التأمين".

قام فريق عمل الأتوبيس الذى ضم أعضاء من المتابعة وتقويم الأداء والتوجيه المالي والإداري ومديري مراحل التعليم الابتدائى والإعدادي والثانوي والرسمية لغات والتخطيط والمتابعة والتربية الخاصة والتعليم الخاص وإدارة المباني بالمديرية المركزية بقيادة وكيل الوزارة ومنذ صباح اليوم بالمرور الميداني، وتفقد مدارس إدارتيّ بندر ومركز كفر الدوار التعليميتن وقاموا بزيارة مدارس بنى "كفر الدوار الابتدائية - عزيز المصرى الإعدادية - بندر كفر الدوار الثانوية - عمر بن الخطاب الرسمية لغات - السعرانية الابتدائية - كفر الدوار الابتدائية- السعرانية الإعدادية المشتركة - مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع - ومدرسة المستقبل الخاصة " بادارة بندر كفر الدوار التعليمية كما قاموا بزيارة مدارس" الشهيد محمد سعد للتعليم الأساسي- وسعيد سرحان للتعليم الأساسى - وخالد الاقرع للتعليم الأساسى - والشهيد عبدالحميد زعتر - الستين الرسمية لغات - والفنية بنات - سيدى سالم الابتدائية والإعدادية والثانوية" بإدارة مركز كفر الدوار التعليمية، حيث قام فريق عمل الاوتوبيس خلال الزيارة برصد عددا من السلبيات والملاحظات التي تعوق سير العمل وتم حصرها وتوثيقها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها فورًا تحقيقًا لإجراءات الأمن والسلامة كما تم متابعة الفصول الدراسية ودورات المياه بها.

وخلال الجولة قام يوسف الديب وكيل الوزارة بمتابعة وتفقد فعاليات البرنامج التأهيلي لتدريب وتأهيل المقبولين بمسابقة ال٣٠ ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد على وظيفتي معلم رياض أطفال ومعلم فصل وذلك فى ثانى مراحل التدريب التي بدأت يوم ٩/ ٥ وتستمر حتى ١١/ ٥ الجارى بالإدارات التعليمية حيث قام بتفقد قاعات التدريب"معلم فصل بنين - معلمات رياض اطفال"بمدرسة الشهيد محمد سعد والسعرانية الاعدادية المشتركة وتحاور مع المتدربين حول أهمية وأهداف البرنامج التدريبى وأساليب التدريب ومدى الاستفادة منها شفافية وموضوعية اختيارهم وقدم لهم التهنئة وتمنى لهم التوفيق فى مهمتهم الجديدة وانضمامهم لأسرة التربية والتعليم مؤكداً على مسؤولية المعلم الهامة ليس فقط فى تقديم العلم بل فى سقى القيم والحفاظ على الهوية مشيداً بجهود المدربين وضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة.

وفى ذات السياق وبالتوازي مع أهداف عمل فريق الاوتوبيس كلف يوسف الديب وكيل الوزارة محمد الغراوى مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية المركزية بعمل جولات مكوكية مماثلة على مدارس الادارات التعليمية للتحقق من سلامة المبانى والمنشآت التعليمية ومدى كفاءتها وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتطوير ودعم المنظومة التعليمية على ارض البحيرة هذا ويؤكد وكيل الوزارة على استمرار تلك الجولات الميدانية وشدد على جميع مديرى المدارس بكافة نوعياتها التعليمية بتسهيل مهام عمل فريق الاوتوبيس وفتح المدارس وتواجد حارس الأمن وعامل الخدمات المعاونة.