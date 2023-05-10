الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سوهاج ينعى الكاتب الصحفي محمود بكري

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

نعى الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمود بكري، والذي وافته المنية مساء أمس، بعد صراعٍ طويل مع المرض.

وأعرب رئيس الجامعة عن تعازيه ومواساته للإعلامي الكبير وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، شقيق الفقيد وللأسرة الكريمة، ولأسرة الإعلام المصري ولتلاميذه ومحبيه.

وقال عبدالخالق: "لقد فقدت الصحافة المصرية أحد أبنائها المخلصين، ورمز من رموزها الوطنيين، صاحب المواقف الوطنية الواضحة، والمساهمات الفكرية والكتابات الصحفية الخالدة"، داعيًا الله أن يرحم الفقيد ويغفر له ويجعل مثواه الجنة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

اختراعات استغلال ابناء مصر الإعلام المصري الشكر والتقدير الصحافة المصرية الصحفي محمود بكري الصبر والسلوان

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