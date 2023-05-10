الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

The Portable Door أبرزها.. الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية اليوم

فيلم The Pope's Exorcist
فيلم The Pope's Exorcist

استقبلت دور العرض المصرية اليوم الأربعاء عددا من الأفلام الأجنبية الجديدة؛ لتنضم إلى قائمة طويلة من الأعمال الأجنبية التي طرحت خلال الفترة الماضية وتفاصيل الأعمال المصرية التي طرحت خلال موسم عيد الفطر المبارك وخلال التقرير التالي نرصد تفاصيل الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية اليوم.

الأفلام الأجنبية في دور العرض المصرية 

ونرصد تفاصيل 3 أفلام أجنبية جديدة بين أعمال الإثارة والأكشن ويشارك فيهم مجموعة من النجوم العالميين وتعد من الأعمال الضخمة أيضا.

فيلم The Portable Door

خلال الدقائق الماضية بدأت دور العرض طرح  فيلم The Portable Doo، والفيلم تدور قصته يحين تلقى بول كاربنتر وظيفة داخل شركة غامضة في لندن، وسرعان ما يكتشف وجود باب سحري متنقل، يساعده على الانتقال إلى أماكن بعيدة ومختلفة على الكوكب والفيلم الجديد من بطولة كريستوف فالتز وسام نيل وميراندا أوتو وجيسيكا دي جيو.

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فيلم The Pope's Exorcist

وانطلق أيضا عرض فيلم The Pope's Exorcist، والفيلم من بطولة كلا من راسل كرو ورالف إنيسون وفرانكو نيرو، وتدور الأحداث في إطار من الرعب والتشويق حيث يتناول الفيلم القصة الحقيقية للأب جابريال أمورث، والذي كرس وقته لطرد الأرواح الشريرة في الفاتيكان، وخاض العديد من القصص الغريبة والمرعبة.

فيلم The Black Demon

كما أطلق فيلم الخيال العملي والإثارة The Black Demon، والفيلم الجديد تدور أحداثه حين تتحول عطلة عائلة بول ستورجس إلى الجحيم بعد ما يحاصروا من قبل قرش ضخم، ومع هجمات القرش المتلاحقة يبحث “بول” عن طريقة لحماية عائلته وإعادتهم إلى البر آمنين والفيلم الجديد من بطولة كلا من جوش لوكاس وفرناندا أوريجولا وهيكتور جيمينيز وراؤول منديز، وتنافس تلك الأعمال قائمة تضم أفلام أجنبية وعربية تصل إلى 20 عملا آخرا في شباك التذاكر.

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