الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أفلام "الوثائقية".. شريف صالح: لغة يوسف إدريس كانت بسيطة يستلهمها من الحوارى

شريف صالح أديب وناقد
شريف صالح أديب وناقد أدبي

عرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا تسجيلًيًا عن قصة حياة القاص والأديب يوسف إدريس، وقال فيه الكاتب الدكتور إيمان يحيى، إن يوسف إدريس كان يشعر بنبض الشارع المصري أكثر من السياسيين.

وتابعت الروائية الدكتورة سلوى بكر، أن "أرخص ليالي"، هي قصة تدور في محيط ضيق جدًا في القرية لخطابات متولدة عن القصة كلها تشير إلى فكرة أن التخلف يعاد إنتاجه طالما الفقر والجهل هما المتسيدان في المجتمع.

قصة فيلم “حادثة شرف”

وأضاف الكاتب الصحفي والروائي أشرف عبدالشافي، أن نفس الكلام عن قصة "حادثة شرف"، وهي قصة بسيطة جدًا عن عزبة، والقرية دائمًا ترى أنها صاحبة السطوة على سكان العزبة، والبطلة وشقيقها يعيشان في عزبة وظن شقيقها أنهم لا يملكون أخلاقًا لأنهم يعيشون بالعزبة، ويلجأ للكشف العذري لشقيقته "فاطمة " وهم ما يجعل كل شيء بالنسبة لها انتهى.

وقال شريف صالح، أديب وناقد أدبي، إن لغة يوسف إدريس لغة الشعب المصري وهي شديدة البساطة يستلهمها من بيئته سواء في الحواري المصرية أو قريته وليست لغة من المعاجم والقواميس ولذا ستجد الكثير من المفردات العامية في القصص القصيرة والمسرحيات كان يعتمد فيها على الحوار العامي.

الوثائقية يوسف إدريس شريف صالح لغة يوسف إدريس الحواري قريته

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