أفلام "الوثائقية"..عبدالشافي: يوسف إدريس كان طوال الوقت يبحث عن شىء لا يعرفه بالكتابة

عرضت قناة "الوثائقية" فيلمًا تسجيلًيًا عن قصة حياة القاص والأديب يوسف إدريس، وجاء فيه أن البحث والتفتيش كان في دم يوسف إدريس، صاحب موقف من معالم شخصيته.

يوسف إدريس لم يكن نخبويًا

وأكدت الروائية الدكتورة سلوى بكر، أن يوسف إدريس لم يكن نخبويًا في كتابته وكان تجريديا بدرجة أو بأخرى، وعلى طريقته الخاصة.

وقال دكتور أحمد عمر، مدرس الفلسفة في كلية الآداب جامعة جنوب الوادي، إن يوسف إدريس أصدر 5 مجموعات حققت له اسم ونجومية.

وقال الكاتب الصحفي والروائي أشرف عبدالشافي، إن يوسف إدريس كان يستيقظ ليلًا يريد أن يكتب قصة أخرى غير التي يكتبها الناس، مشيرًا إلى أن يوسف إدريس كان طوال الوقت يبحث عن شيء لا يعرفه.