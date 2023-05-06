1.7 مليون جنيه إيرادات أفلام عيد الفطر 2023 أمس الجمعة

واصلت دور العرض استقبال الجمهور لمشاهدة أفلام موسم عيد الفطر 2023، حيث تتواجد 7 أفلام تتنوع بين الكوميديا والأكشن.

واستطاعت الأفلام السبعة أمس أن تحقق إيرادات كلية بقيمة 1,675,561 جنيه.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

حقق فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود أمس الجمعة إيرادات كلية يقيمة 731,680 جنيه ويشارك مع الفنان أحمد داود كل من الفنان شريف منير والفنانة دينا الشربيني، فيما تظهر الفنانة جومانا مراد والفنان أحمد زاهر والفنان محمود عبدالغني والفنانة نسرين أمين في زمن قديم.

وجاء فيلم “هارلي” للفنان محمد رمضان ثانيا بإيرادات يقيمة 374,439 جنيه، والفيلم يشارك في بطولته كل من مي عمر وأحمد داش ومن إخراج محمد سامي.

وفي المركز الثالث جاء فيلم “بعد الشر” بطولة علي ربيع وعدد كبير من النجوم بإيرادات بقيمة 252,559 جنيه، والفيلم بطولة كلا من الفنانة ميرنا نورالدين، والفنان الكوميدي أوس أوس، رنا رئيس، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة.

وتوجد فيلم “ابن الحاج أحمد” بطولة الفنان شيكو في المرتبة الرابعة بإيرادات أمس الجمعة بقيمة 164,182 جنيه، والفيلم بطولة سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، صبرى فواز، إسماعيل فرغلي، عايدة رياض، محمد لطفي، أحمد فهيم.

وبإيرادات بلغت 94,411 جنيه تواجدت النجمة هيفاء وهبي بفيلمها الجديد “رمسيس باريس” في المركز الخامس، والفيلم من بطولة محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، سميرة مقرون، مصطفى خاطر، أوس أوس، جومانا مراد، من تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وجمع فيلم مغامرات كوكو لبيومي فؤاد أمس 33,886 جنيه، بينما فيلم ساعة إجابة جاء أخيرًا بإيرادات بقيمة 24,404 جنيه.