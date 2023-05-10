رسالة نيتفليكس من مسلسل كليوباترا.. "الأفارقة سكان مصر الأصليين"

ركز صناع مسلسل "كليوباترا" الذي عرضته منصة "نيتفليكس" صباح اليوم الأربعاء، على فكرة واحدة وهي أن معظم سكان مصر في هذا الوقت كانوا من ذوات البشرة السمراء.

وادعت المنصة أن المصريين في ذلك الوقت كانوا 3 مجموعات، المصريين الأصليين وأشارت إليهم على أنهم ذوات البشرة السمراء الداكنة للغاية وذوات البشرة الفاتحة وهم الإغريق الذين جاءوا مع البطالمة في مصر واليهود.

الأفارقة ليسوا سكان مصر الأصليين

خلال الحلقة الأولى، أظهر المسلسل أن أول ما فعلته كليوباترا بعد توليها عرش مصر، هو التوجه إلى طيبة، وهنا زادت أخطاء المسلسل والتي لم تعد كونها أخطاء تاريخية أو سرقة هوية فحسب وإنما خلط لكل شيء.

فعند توجه كليوباترا إلى طيبة، ظهر أن بها الكثير من الإغريق بالرغم من أن الإغريق في ذلك الوقت سكنوا شمال مصر وتركزوا في الإسكندرية عاصمة مصر في ذلك الوقت، كما صوروا الإغريق ببشرة فاتحة وليست بيضاء وملامح تشبه المصريين الحاليين، للتأكيد على فكرة أن الشعب المصري الحالي هو من سلالة الإغريق واليهود، وأن الأفارقة أو ذوي البشرة السمراء هم السكان الأصليون لمصر.

ارتدى الممثلون أزياء تشبه تلك التي بدأ المصريون في ارتدائها بعد الغزو العثماني والفتوحات العربية والإسلامية.

كما ظهرت كليوباترا بشعرها المجعد دون تلك الباروكة التي اعتمدها المصريون القدماء، حتى في مراسم تتويج الملوك.

وخلال الحلقة الأولى تعترف إحدى المؤرخات الإفريقيات أن عرق كليوباترا الحقيقي غير معروف، فلم يعرف أحد والدتها الحقيقية، وأن الكثير من الأبحاث أجريت لتثبت أنها كانت مصرية ولكن لم يستطع أي شخص تأكيد المعلومة.

أدانت منصة نيتفليكس نفسها بهذه التصريحات التي أكدت فيها أن اختيار ممثلة سمراء واعتبار المصريين من أصول إفريقية هو خطأ تاريخي ليس له أساس، خصوصًا وأن كافة النقوش والتماثيل الخاصة بالفراعنة القدماء والمومياوات لم تثبت أن المصريين كانوا ذو سمات إفريقية سواء في التكوين الجسدي أو لون البشرة أو الملامح.