الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تشريعية النواب تثمن مجهودات الحكومة لتحسين المؤشرات المالية بالحساب الختامي للموازنة

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي

ثمن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مجهودات الحكومة لتحسين المؤشرات المالية بالحساب الختامي لموازنة العام المالي 21/22 عن العام السابق له، ومنها تحقيق فائض أولى يقارب 100 مليار جنيه ساهم بدوره في تسديد أعباء الدين، فضلا عن قيامها بسداد أقساط الديون في مواعيدها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي تشهد مناقشة الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2021/22.

وطالب "الهنيدي" الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة لها، والاستفادة من المنح والقروض في المشروعات المخصصة لها، والتشديد على اعتماد مجالس إدارات الهيئات الخدمية حسابتها الختامية في المدد والمواعيد المقررة وعدم التهاون في ذلك.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022،  وعددها 55 مشروعًا.

كما وافق المجلس، على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

وشهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2021 / 2022.

من جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، الشكر للجنة الخطة والموازنة على التقرير وما جاء به من توصيات.

كما حرص رئيس البرلمان، على توجيه الشكر للمعارضة على ما قدموه من ملاحظات جميعها تستهدف مصلحة الوطن.

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