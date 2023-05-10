الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وزير المالية: العجز الكلى للموازنة انخفض من 12.5% إلى 6.1% خلال 5 سنوات

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، في تعقيبه على ملاحظات النواب حول الحساب الختامي «بالنسبة لما ذكره النائب عبد المنعم إمام بأن الهيئات الاقتصادية لا تسدد المساهمة التكافلية، استطعنا خلال الفترات الأخيرة أن نحصل أكثر من 100 مليار جنيه من المساهمة التكافلية، والنائب ضياء داود تكلم عن الفوائد وخدمة الدين، ونحن عرضنا بالأمس أن خدمة الدين ظلت 4 سنوات عند نفس المستوى ما بين 550 إلى 584 مليار جنيه، لكن لسنا مسئولين عن التضخم العالمي. رفع سعر الفائدة في الخارج أثّر على أسعار الفوائد في مصر وعلى العملة أيضا ومستويات التضخم، وظللنا لفترة متوسط الفوائد يتراوح بين 9 و10 و11%، وهذا الوضع تغير اليوم، نتحدث عن أسعار فائدة وصلت إلى 18.75 وذلك انعكس على تكلفة تمويل احتياجات الدولة، السعر ارتفع من 8.57 والنهارده 18.57 ذلك يؤثر على خدمة الدين وتكلفة التمويل».

وقال معيط: «نتيجة الجهد الذي يبذل انخفض العجز الكلي للموازنة من 12.5 % إلى 6.1% من الناتج المحلى خلال 5 سنوات، والدين يزيد لأن فيه عجز موازنة هو العجز الكلى، لو أسعار الفائدة نزلت مع وجود فائض أولي ستقل نسبة العجز، وبالتالي يقل الدين».

ولفت إلى أن ملاحظات وتوصيات تقارير لجنة الخطة والموازنة يتم تنفيذها، وبالنسبة لاعتماد مجالس إدارات الهيئات الاقتصادية والخدمية لحساباتها الختامية، كان عدد الهيئات الخدمية 35 هيئة، العام الحالي كل مجالس إدارات الهيئات اعتمدت، وكل الهيئات الاقتصادية".

الدكتور محمد معيط مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحساب الختامي دعم المعاشات

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