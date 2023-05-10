الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رفض 9 مرات.. قصة دخول "الطبلاوي" الإذاعة

الطبلاوي
الطبلاوي

قال أيمن الطبلاوي، نجل الشيخ الراحل محمد محمود الطبلاوي، إن والده الشيخ بدأ في حفظ القرآن الكريم في سن صغيرة في الكتاب، مشيرًا إلى أن شهرة والده بدأت عندما كان يقرأ وهو صغيرًا.

وأضاف نجل الطبلاوي، خلال حواره مع برنامج "صباح الورد" المُذاع على قناة "تن"، أن الشيخ الطبلاوي قدم في الإذاعة أكثر من مرة وكان يُرفض.

وتابع "الشيخ الطبلاوي قدم في الإذاعة 9 مرات وفي المرة العاشرة تم قبوله في الإذاعة"، مشيرًا غلى أن والده كان لا يعرف سبب الرفض.

واستكمل:"اللجنة كانت متعسفة معه بعض الشيء، وكل مرة كان يقدم في الإذاعة كان يتم رفضه، ووالدي كان يحكي أنه في المرة الأخيرة كان لا يريد التقديم مرة أخرى، لكن تم تغيير اللجنة وأعطوه فرصة وتم قبوله وبدأ في الشهرة".

ولفت نجل الشيخ الطبلاوي، إلى أن والده كان دائمًا يقول إن الصوت مثل الجوهرة، وكان يشدد على عدم إرهاق الصوت لكي يستمر عمر طويل.

الشيخ الطبلاوي الإذاعة الإذاعة المصرية الشيخ محمد محمود الطبلاوي محمد محمود الطبلاوي برنامج صباح الورد صباح الورد

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