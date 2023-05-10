الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد سير امتحانات نهاية العام بالشهداء

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية عددا من لجان امتحانات نهاية العام  بالمراحل التعليمية المختلفة بمركز الشهداء، للتأكد من انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الشهداء لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ، رافقه الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ، الأستاذ محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذ طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.


حيث تابع المحافظ انتظام سير الامتحانات بعدد من اللجان بمدرسة على عودة الإعدادية، مؤكداً على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلاب بما يساعدهم على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، كما استفسر المحافظ من الطلاب عن بدء اللجان وتوزيع الأسئلة في مواعيدها المقررة ومستوى الامتحانات، ويؤدي اليوم الأربعاء طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية (فترة أولي) والتربية الدينية (فترة ثانية)، وخلال تفقده لمدرسة علي عودة قرر المحافظ نقل مدير المدرسة لتقصيره في مهام عمله وضعف الإشراف، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.


فيما تفقد محافظ المنوفية انتظام سير الامتحانات بمدرسة الشهداء الثانوية الصناعية بنات، والتي تضم (19) لجنة، حيث يؤدي اليوم طالبات الصف الثاني الثانوي امتحان مواد اللغة العربية، التربية الدينية، الأمن الصناعي، وأشار مدير مديرية التربية والتعليم إلى انتظام كافة أعمال الامتحانات على مستوى المحافظة وهناك متابعات بصفة دورية من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظاً على المنظومة التعليمية.


ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على مدير مديرية التربية والتعليم برفع حالة الاستعداد التام والجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي بكل الإدارات التعليمية ورصد ومتابعة أي شكاوى ومعوقات وحلها فوراً بما لا يعكر صفو الامتحانات، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالمنظومة وسيتم تطبيق أقصى العقوبات الرادعة حيال المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية والتواجد الميداني وتقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة لانتظام سير الامتحانات.

إشراف استعداد ا الامتحانات التربية والتعليم التعامل الفوري التربية الدينية الهدوء للطلاب

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