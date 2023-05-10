الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

مخترق حسابات بايدن وإيلون ماسك "يقر بالذنب"

مخترق حسابات
مخترق حسابات

أقر البريطاني جوزيف جيمس أوكونور، بأنه مذنب بشأن دوره في اختراق حسابات تويتر لمشاهير من بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والملياردير الأمريكي الشهير ومالك منصة تويتر إيلون ماسك، بالإضافة إلى سرقة 794 ألف دولار من العملات المشفرة.

اختراق حسابات تويتر

ووفقا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، تم تسليم جوزيف جيمس أوكونور من إسبانيا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي لمواجهة اتهامات باختراق حسابات عدد من المنظمات والمشاهير.

وأقر جوزيف جيمس أوكونور، البالغ من العمر 23 عامًا، بالذنب أمام محكمة نيويورك بعد تسليمه من إسبانيا في 26 أبريل المنصرم.

وتم القبض عليه منذ عامين في إسبانيا بسبب اختراقه في يوليو 2020 لأكثر من 130 حسابًا على تويتر، بما في ذلك حسابات  أبل وأوبر وبيل جيتس وجو بايدن وباراك أوباما وايلون ماسك.

ووفقا لما نقلته الجارديان قام أوكونور بالتعاون مع عدد من القراصنة باختراق حسابات المشاهير وطلبوا من مالكي الحسابات إرسال عملات بيتكوين لهم.

وفي عام 2019، استخدمت المجموعة أيضًا تقنية تُعرف باسم مبادلة بطاقة "sim" لتستطيع اختراق وسائل الإعلام  لنجمتين من وسائل الإعلام، غير مدرجين في ملفات المحكمة ولكن تم تسميتها في التقارير الصحفية باسم TikTok star Addison Rae والممثلة Bella Thorne، وهددت المجموعة بنشر صورها الخاصة ومعلومات أخرى.

ووفقا للجارديان، كانت أنشطة أوكونور الإجرامية صارخة وخبيثة، كما أثر سلوكه على حياة العديد من الأشخاص. 

وقال كينيث بوليت جونيور، مساعد المدعي العام في القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، "قام المتهم بمضايقة ضحاياه وتهديدهم وابتزازهم، ما تسبب في أذى عاطفي كبير".

يُزعم أيضًا أن المجموعة استخدمت نفس الأسلوب لسرقة 794 ألف دولار من العملات الافتراضية من شركة نيويورك للعملات المشفرة وفق الصحيفة.

تويتر حسابات تويتر اختراق ماسك بايدن هيئة العملات المشفرة

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