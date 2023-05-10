اكتشف خيانة زوجته مع 5 أشخاص فأنهى 15 من أهلها حياته بالسلام

تباشر نيابة السلام التحقيق في وفاة شخص بعد اعتداء 15 شخصا عليه بالضرب حتى أصيب بجلطة دماغية وتوفي على إثرها في الحال بمدينة السلام.

استمعت النيابة لأقوال شقيقة المجني عليه "محمد. م"، والتي أقرت بارتباط زوجة شقيقها بعلاقة غير شرعية مع 5 أشخاص فى آن واحد، خلال فترة زواج استمرت لمدة عام ونصف العام، وعندما اكتشف المجني عليه خيانتها تشاجر معها مثل أي زوج وكان في حالة يرثى لها من الحزن والصدمة.

وتابعت: "على الفور اتصلت زوجة شقيقي بأقاربها وكانوا نحو 15 شخصاً واعتدوا عليه بالضرب المبرح وجردوه من ملابسه واستولوا على ملابسه وصوروه وأصيب أخي بجلطه دماغية توفي على إثرها".

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بوصول شخص متوفى لمستشفى السلام إثر إصابته بجلطة دماغية وعلى جسده آثار اعتداء بالضرب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.