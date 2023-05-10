وكيل "تعليم البحر الأحمر" يتفقد لجان الامتحانات بمدارس إدارة القصير (صور)

تفقد الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي بمدارس إدارة القصير التعليمية.

بدأ منير جولته بمتابعة لجان مدرسة النصر الابتدائية، لطلاب الصف السادس امتحاناتهم، وعقبها مدرسة جمال عبد الناصرالإعدادية، ثم مدرسة الثورة الثانوية بنات، حيث يؤدي طالبات الصف الأول الثانوي امتحاناتهم، وذلك للاطمئنان علي سير الإمتحانات بدونأي مشكلات أو شكاوى.



ووجه وكيل تعليم البحر الاحمر بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، وضرورة التزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم إستخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وذلك الحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول، وتأمينه ورصد الدرجات بالشيت الورقي الإلكتروني أولًا بأول،مشدداً على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.





تعليم البحر الأحمر: لم نرصد أي شكاوي أو مشكلات خلال امتحانات النقل





وأكد الدكتور هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن امتحانات النقل التي تجري أعمالها حاليًا تسير دون أي معوقات، مؤكدًا أن غرف عمليات الإدارات والمديرية لم تسجل أي خروقات أو شكاوى من الطلاب أو المراقبين باللجان.



وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تعمل على مدار اليوم الدراسي لمواجهة أي مشكلات يمكن أن تعوقسير العملية الامتحانات والعمل على حلها بشكل فوري، لافتًا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحاناتهم بالصف الأول الإعدادي بمحافظة البحر الأحمر يبلغ 11488 طالبا وطالبة، والصف الثاني الإعدادي يبلغ إجمالي عددهم 10283 طالبا وطالبة، وبالصف الأولالثانوي 3689 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب الصف الثانوي الثانوي 3103 طلاب.

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