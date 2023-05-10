الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد 3 أسابيع.. الإيرادات الكلية لفيلم "يوم 13" لأحمد داود

يوم 13
يوم 13

واصل فيلم “يوم 13” بطولة النجم أحمد داود تحقيقه للإيرادات المميزة في شباك التذاكر للأسبوع الثالث على التوالي بعد طرحه ليلة وقفة عيد الفطر المبارك وسط منافسة مع 6 أفلام أخرى.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023

وجمع فيلم يوم 13 خلال الأسبوع المنقضي إيرادات وصلت إلى 3,636,862 جنيها؛ لتصل كل الإيرادات الكلية خلال 3 أسابيع إلى 21,170,574 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية في أول فيلم عربي طويل بتقنية ثلاثية الأبعاد.

وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

ويعتبر فيلم يوم ١٣ أول فيلم روائي عربي يعرض بتقنية 3D  في العالم، وتدور أحداث فيلم يوم 13 حول عز الدين (أحمد داود)، الذي يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن في الحسبان، ويشارك أحمد داود في بطولة الفيلم النجوم دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وينافس الفيلم 6 أفلام أخرى خلال الموسم نفسه وهي أفلام هارلي وساعة إجابة ورمسيس باريس ومغامرات كوكو وابن الحاج أحمد وبعد الشر.

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