الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التقنيات اللوجستية الحديثة وتطبيقاتها".. في ورشة عمل بالقابضة للمطارات

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظمت الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية، ورشة عمل بعنوان "التطور التكنولوجي في التقنيات اللوجستية ‏المتكاملة وتطبيقاتها" وذلك تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة - بهدف الارتقاء بمهارات المهندسين والفنيين العاملين بالمطارات ‏والملاحة الجوية، ومواكبة أحدث النظم والمواصفات والمعايير العلمية المطبقة عالميًا في إنشاء ‏وتشغيل وصيانة المرافق المختلفة بمنظومة عمل المطارات والملاحة الجوية مثل ممرات ‏الطائرات ومباني الركاب، وبما يحقق أفضل درجات العوائد الملاحية وغير الملاحية، ومطابقة ‏الاشتراطات البيئية وتحقيق الاستدامة وأعلى درجات الأمن والسلامة لحركة الركاب والطائرات.

قام بإعداد وتقديم المادة العلمية بورشة العمل اللواء مهندس محمد هليل، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏العربية البريطانية - إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع - وبحضور كل من اللواء مهندس ‏محمود محمد حسنين والملاح خالد الألفي مساعدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية، وعدد من المهندسين والفنيين والمختصين بكل من الشركة القابضة وشركة ‏ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.‏

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القابضة للمطارات الملاحة الجوية التطور التكنولوجي في التقنيات اللوجستية المهندسين والفنيين المصرية للمطارات

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