"التقنيات اللوجستية الحديثة وتطبيقاتها".. في ورشة عمل بالقابضة للمطارات

نظمت الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية، ورشة عمل بعنوان "التطور التكنولوجي في التقنيات اللوجستية ‏المتكاملة وتطبيقاتها" وذلك تحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس الإدارة - بهدف الارتقاء بمهارات المهندسين والفنيين العاملين بالمطارات ‏والملاحة الجوية، ومواكبة أحدث النظم والمواصفات والمعايير العلمية المطبقة عالميًا في إنشاء ‏وتشغيل وصيانة المرافق المختلفة بمنظومة عمل المطارات والملاحة الجوية مثل ممرات ‏الطائرات ومباني الركاب، وبما يحقق أفضل درجات العوائد الملاحية وغير الملاحية، ومطابقة ‏الاشتراطات البيئية وتحقيق الاستدامة وأعلى درجات الأمن والسلامة لحركة الركاب والطائرات.

قام بإعداد وتقديم المادة العلمية بورشة العمل اللواء مهندس محمد هليل، رئيس مجلس إدارة الشركة ‏العربية البريطانية - إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع - وبحضور كل من اللواء مهندس ‏محمود محمد حسنين والملاح خالد الألفي مساعدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات ‏والملاحة الجوية، وعدد من المهندسين والفنيين والمختصين بكل من الشركة القابضة وشركة ‏ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.‏

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