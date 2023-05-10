عضو بالشيوخ: الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية

قال النائب مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن هناك أولوية قصوى للعمل على تحسين التعليم والتعلم والرعاية الصحية وإتاحة الفرص الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجا، موضحا أن الحكومة ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية، وأن هذا الملف يجب أن يتخذ مسارا أكثر جدية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف النائب مصطفي سالمان فى تصريح له، أن التنمية تبدأ من تطوير البينة التحتية للدول، لذلك قد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما بالغا بمشروعات البنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة، لافتا ان ما قامت به الحكومة على مدار سنوات كان مخططا لتحسين بيئة الأعمال.

وأكد النائب مصطفي سالمان، أن ما قامت به الحكومة للقضاء على البيروقراطية، حقق نجاحا كبيرا فى السنوات الماضية، ولكننا نحتاج إلى تعظيم الاستفادة بشكل أكبر من التحول الرقمي للقضاء على كل صور البيروقراطية حتى تكتمل منظومة الأداء مع منظومة العمل.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة رئيس الوزراء ضمن فعاليات توقيع الإطار الإستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا الإطار ينظم المشروعات التنموية التي تسهم وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر في تنفيذها وفقا لأولويات الحكومة المصرية والخطة الوطنية المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.