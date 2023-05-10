الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط: تطوير البنية التحتية أمر ضرورى لنجاح الشركات الناشئة

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، ضرورة تعزيز نظام ريادة الأعمال والابتكار البيئي بالعمل على تهيئة بيئة الاستثمار والتركيز على أدوات السياسة المالية والنقدية لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن الحكومات يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إنشاء نظام بيئي موصل لريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير حوافز مثل الإعفاءات الضريبية ومنح البحث والتطوير والدعم التنظيمي.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، في فعاليات الدورة الـ12 لملتقى الاستثمار السنوي تحت عنوان «قمة استثمار رواد الأعمال 2023.. الاستثمار في رواد الأعمال العرب والأفارقة»، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023.
وخلال كلمته، أوضح الدكتور أشرف العربي أن القمة تعد فرصة للقاء صانعي السياسات ومؤسسات التمويل والمستثمرين من كل دول العالم للدعم والتحفيز والترويج لتطوير أنظمة بيئية مواتية لريادة الأعمال والابتكار.

ونبه العربي، إلى وجود اختلاف وتفاوت في مستويات أنشطة ريادة الأعمال بين الدول بسبب الاختلاف في المعايير الاجتماعية والثقافية والمتغيرات الاقتصادية، منوهًا إلى أن الدول العربية تتحرك بخطى ثابتة نحو بناء النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال.

وأشار رئيس معهد التخطيط القومي إلى الإصدار الرابع من تقرير التنمية العربية 2019 تحت عنوان: "المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية"، الصادر بالتعاون بين معهد التخطيط القومي والمعهد العربي للتخطيط، والذي تناول بالعرض والتحليل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية المستدامة بالاقتصادات العربية، مسلطًا الضوء على أهم القضايا التي تناولها التقرير، والتي تتفق ومحاور الملتقى.

واستعرض العربي، في كلمته، أهم التحديات المالية التي تواجه الدول العربية والتي تشمل قلة المعلومات المتوفرة حول الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يقلل من مصداقيتها المالية وقدرتها على الحصول على التمويل، وانخفاض مستويات الشمول المالي في الاقتصادات العربية، ما أدى إلى وجود معظم الشركات العربية الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي. 

وشدد على أهمية تطوير البنية التحتية واستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة باعتبارها أمرًا ضروريًا لنجاح الشركات الناشئة، مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وتطرق رئيس معهد التخطيط القومي، في كلمته، إلى الدور الذي يقوم به المعهد في خدمة منظومة ريادة الأعمال والابتكار من خلال البحوث والدراسات والتقارير وأوراق السياسات، وورش العمل، والتدريب المتخصص مثل دبلوم ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، فضلًا عن وجود مركز متخصص في تحليل البيانات وتقديم الاستشارات.

هذا وينظم الملتقى اتحاد الغرف العربية وبرعاية جامعة الدول العربية برئاسة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وبالتعاون مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة اليونيدو في البحرين وملتقى الاستثمار السنوي (AIM). 

جدير بالذكر أن "قمة استثمار رواد الأعمال 2023" تهدف إلى إنشاء منصة مخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الكلية من المنطقة العربية والقارة الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات من إفريقيا والمنطقة العربية حول وسائل تحفيز ريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدمًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي الإفريقي.

الدكتور اشرف العربى معهد التخطيط القومى التخطيط رواد الأعمال ملتقى الاستثمار السنوي الشركات الناشئة

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