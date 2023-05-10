وزير الداخلية يمنح الإذن برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا.

وتضمن قراروزارة الداخلية رقم 689 لسنة 2023 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قـرر تُرد الجنسية المصرية لكل من الإثنى عشر شخصًا "أولهم صلاح عبد الحميد محمود- وآخرهم منى مسعد موسى".