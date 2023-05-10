ماهو تسمم الشمس؟.. أعراضه وطرق الوقاية منه

هل أنت مستعد لشمس الصيف، فإذا كنت تخطط للذهاب إلى حمام السباحة أو امتصاص بعض أشعة الشمس في الحديقة، فلا يوجد شيء أفضل من الشعور بالشمس على بشرتك بعد شهور من الشتاء للحصول على فيتامين د.

انتشر مؤخرًا مصطلح يطلق عليه تسمم الشمس، هل سمعت عنه من قبل؟

يُعرف أيضًا باسم حروق الشمس الشديدة، فالتسمم الشمسي هو رد فعل شديد للتعرض المطول للأشعة فوق البنفسجية.

التسمم الشمسي حالة قصوى من حروق الشمس وهو حرق يحدث عندما تلهب الأشعة فوق البنفسجية من الشمس بشرتك.

أعراضه التسمم

في البداية تظهر الأعراض مشابهة لحروق الشمس مما قد يؤدي إلى عدم ملاحظتها، يمكن أن تشمل:

-حروق الشمس الشديدة (انتبه للاحمرار والتقرحات والتقشير)

-حمى

-قشعريرة

-استفراغ و غثيان

-صداع

-دوخة

يمكن أن يتسبب التسمم بأشعة الشمس غير المكتشفة في ظهور أعراض أكثر حدة منها:

-إغماء

-النوبات

-ضربات قلب سريعة

-ضغط دم منخفض

-الارتباك

هل تسمم الشمس يختلف عن ضربة الشمس؟

نعم، يختلف تسمم الشمس عن ضربة الشمس سواء في الأعراض أو في السببية.

ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية إلى مستويات خطيرة عادة فوق 104 درجة.

يمكن أن تشمل الأعراض الصداع والدوخة والارتباك وفقدان الوعي وحتى النوبات.

يؤثر التسمم الشمسي على الجلد بينما تؤثر ضربة الشمس على تنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية.



كيف تحمي نفسك من التسمم الشمسي؟

يمكن أن يساعدك اتخاذ بضع خطوات بسيطة للغاية على تجنب التسمم بأشعة الشمس، وتشمل:

الحد من التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة (بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً)

ارتداء ملابس واقية (قمصان بأكمام طويلة وقبعات وما إلى ذلك).

باستخدام واقي من الشمس بحد أدنى SPF 30 مع إعادة وضعه كل ساعتين

البقاء في الظل

الحفاظ على رطوبة الجسم



كيف يمكن علاج التسمم الشمسي؟

إذا كنت تعاني من أعراض تسمم الشمس فابق هادئًا: هناك علاجات متاحة، تحتاج إلى إبعاد نفسك عن الشمس لتجنب المزيد من الضرر.

بعد ذلك قم بتبريد الجزء المؤلم من الجلد، بوضع كمادات باردة أو حتى أخذ حمام بارد لتهدئة الجلد وتقليل الالتهاب.

إذا كنت بحاجة إلى ذلك ففكر في تناول الأدوية لتخفيف الألم يمكن للأقراص التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أن تعمل على تقليل الالتهاب.