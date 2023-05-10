ارتفاع فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة 

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجات، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19.

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17.

مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15.

سوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18.

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 20.

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21.