الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

دراسة: استغراق وقت طويل في الذهاب للعمل يؤدي إلى زيادة الوزن

الذهاب إلى العمل
الذهاب إلى العمل

كشفت دراسة أجراها باحثون بجامعة ستوكهولم، أن الموظفين الذين يستغرقون وقتا طويلا للذهاب إلى العمل أكثر عرضة لزيادة الوزن، واضطرابات النوم من أولئك الذين يستغرفون فترة قصيرة أو منعدمة، وفقا لموقع Entrepreneur الأمريكي،

وشملت الدراسة 13،000 سويدي تتراوح اعمارهم بين 16 و 64 سنة. وقال مؤلفوا الدراسة، إن "الأشخاص الذين عملوا أكثر من 40 ساعة وكانوا يتنقلون لأكثر من خمس ساعات كل أسبوع كانوا أكثر عرضة للنشاط البدني ويعانون من مشاكل في النوم، مقارنة بالأوقات التي كانوا فيها يتبادلون من ساعة إلى خمس ساعات فقط في الأسبوع".

ولفتت الصحيفة البريطانية، في تقرير، إلى أن النقل المطول يعني أنهم ليسوا مطولين على الإطلاق، فقد وقد وجد الباحثون أن رحلة طولها ميلين فقط ساهمت في حل هذه المشاكل  لكن في أمريكا، قالت نتائج الدراسة أن الموظف العادي يسافر حوالي 40 ميلا ذهابا وإيابا كل يوم.

وأشار التقرير، إلى أن الدارسة أظهرت أن أولئك الذين لديهم مسافات أقصر قد يختارون المشي أو ركوب الدراجات بشكل أكثر وتكرارا.

اضطرابات النوم الاقتصاد الكلي الذكاء الاصطناعي القوى العاملة جولدمان ساكس دراسة حديثة

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