الممتاز "ب".. طنطا يواجه سبورتنج وشبين في اختبار صعب أمام المنصورة

تقام اليوم خمس مباريات في افتتاح الأسبوع الخامس والعشرين للمجموعة الثالثة في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" حيث يحل طنطا المتصدر برصيد 44 نقطة بقيادة عمرو أنور ضيفا على فريق سبورتنج السكندري الحادي عشر برصيد 27 نقطة بقيادة أحمد فاروق ويسعى طنطا لتعويض تعادله في الجولة فى الماضية مع كفر الشيخ والاحتفاظ بالقمة في ظل المطاردة الشرسة من أندية بلدية المحلة ودكرنس والجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

وتنتظر بلدية المحلة الثاني برصيد 42 نقطة بقيادة أحمد عبد الرؤوف مواجهة سهلة بملعبه مع المصري بالسلوم الذي يحتل المركز الأخير برصيد 12 نقطة وأقرب الفرق للهبوط للقسم الثالث ويسعى بلدية المحلة للفوز ورفع رصيده إلى 45 نقطة والوصول للقمة في حالة تعثر طنطا أمام سبورتنج.

ويخوض الجمهورية شبين الخامس برصيد 41 نقطة بقيادة عصام شعبان مباراة صعبة خارج ملعبه أمام المنصورة الثامن برصيد 34 نقطة بقيادة ياسر الكناني ويرفع الفريقان شعار لا بديل عن الفوز، الجمهورية شبين للاستمرار في سباق القمة والمنصورة للمنافسة على المركز الخامس المؤهل لدوري المحترفين الذي يتم تطبيقه الموسم المقبل.

ويستضيف أبو قير للأسمدة الرابع برصيد 41 نقطة بقيادة أيمن المزين فريق المجد السكندري الرابع عشر برصيد 21 نقطة ويسعى أبوقير للأسمدة لمواصلة انتصاراته والوصول للنقطة 44 والاقتراب من صدارة المجموعة.

ويحل هلال مطروح الثالث عشر برصيد 21 نقطة ضيفا على فريق بايونيرز الخامس عشر برصيد 17 نقطة ويسعى كل فريق للحصول على النقاط الثلاث حتى يبقي بعيدا عن المركز الأخير الذي يهبط صاحبه للقسم الثالث.

وتقام باقي مباريات الأسبوع الخامس والعشرين للمجموعة الثالث على النحو التالي..

الخميس 11 مايو

الأوليمبي × دكرنس

الجمعة 12 مايو

الحمام × نبروه

السبت 13 مايو

كفر الشيخ × بروكسي.