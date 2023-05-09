حامد فارس: مصر تحركت فى إطار دورها الريادى لإيجاد حل سودانى سودانى

قال الدكتور حامد فارس، خبير الشئون العربية، إن أزمة السودان أزمة معقدة ومركبة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تحركت في إطار دورها الريادي والمحوري بشكل كبير للعمل على مد شراكات حقيقية مع دولة جنوب السودان، باعتبارها مثلها مثل مصر معنية بالأزمة السودانية، وفي إطار البحث عن حلول سودانية سودانية، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا بأنه يرفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدولة السودانية، وضرورة إيجاد حل سوداني يتوافق عليه كل الأطراف.

وأضاف فارس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة من سيلفا كير بشأن تطورات الوضع في السودان، له دلالة هامة بأن هناك تنسيقًا وتشاورًا بين مصر ودولة جنوب السودان، حتى بعد المبادرة التي تم الإعلان عنها، من فترة قليلة بأن هناك رؤية مشتركة بين مصر وجنوب السودان، والعمل على حلحلة الأزمة السودانية، بما يتوافق مع القوانين الدولية، وبما يتوافق مع دعم الدولة الوطنية في السودان، خاصة أن مصر لديها ثوابت في هذه الزاوية تحديدًا، من أن مصر تريد أن تعزز من دور الدولة الوطنية دائمًا وأبدًا.