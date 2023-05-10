الأربعاء 10 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

خبير: مصر تشهد طفرة فى صناعة السيارات بالتعاون مع الشركات الأجنبية

صناعة السيارات
صناعة السيارات

 قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن صناعة السيارات من أهم الصناعات في العالم، وتعتبر شركة النصر للسيارات واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال في مصر، حيث تعمل على تصنيع وتسويق السيارات بجودة عالية وأسعار منافسة.

 

وأضاف في تصريحات خاصة للدستور أنه شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1960 وهي شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل على تصنيع السيارات الخفيفة والحافلات والشاحنات والعربات الزراعية والصناعية وأنه لابد أن تعتبر شركة النصر للسيارات أحد الركائز الأساسية في صناعة السيارات في مصر.

 

وأكد أنه لابد أن تتميز شركة النصر للسيارات بتصنيع سيارات بجودة عالية وأسعار منافسة، وتستخدم تقنيات حديثة في تصنيع السيارات مثل تقنيات اللحام الروبوتي والتحكم الرقمي وغيرها من التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج.

 

وأشار الي أنه لابد أن تعمل شركة النصر للسيارات على تطوير منتجاتها بشكل مستمر وتوسيع نطاق إنتاجها لتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، وتسعى الشركة للحفاظ على مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات في مصر.

 

وأكد أنه لابد أن تشمل منتجات شركة النصر للسيارات على مجموعة متنوعة من السيارات الخفيفة والحافلات والشاحنات والعربات الزراعية والصناعية، وتتميز هذه المنتجات بتصميمات متنوعة وجودة عالية، وتتميز بمواصفات تلبي احتياجات الزبائن في مصر والعالم.

 

وأوضح أنه لابد أن تسعى شركة النصر للسيارات إلى توفير خدمات ما بعد البيع الممتازة لعملائها، وتمتلك الشركة شبكة متكاملة من مراكز الخدمة وقطع الغيار في مختلف مناطق مصر، مما يساعد على توفير خدمات الصيانة والإصلاح بشكل سريع وفعال.

 

وأكد أنه لابد أن تعتبر شركة النصر للسيارات من الشركات الرائدة في مجال تصدير السيارات المصرية إلى العديد من الدول حول العالم، وتعمل الشركة على توسيع نطاق تصدير منتجاتها لتحقيق المزيد من النجاح في الأسواق العالمية.

 

وصناعة السيارات في مصر تشهد تطوراً مستمراً في السنوات الأخيرة، وتعد شركة النصر للسيارات واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال، وتلعب دوراً هاماً في دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

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