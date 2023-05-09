"الباز" يكشف من يسعى لتوريط مصر فى الهجمة الإسرائيلية على غزة

أدان الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ما يحدث في غزة، ووصفه بالعملية الخسيسة.

وأشار الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن الكيان المحتل اغتال 3 من قيادات تنظيم الجهاد الإسلامي، مردفًا أن لجوء نتنياهو للاغتيالات دليل عجز وغشم سياسي.

ولفت إلى أنه على هامش العملية الخسيسة، خرجت اللجان الإلكترونية الإخوانية بقصة مزعومة أن القيادات الثلاثة التي اغتيلت كانت متجهة إلى مصر، وأن مصر سلمتهم لإسرائيل، مردفًا: "أي مصيبة بتحصل فيه فريق عايز مصر طرف فيها، رغم أن مصر تلعب الدور الأهم والأساسي في تهدئة الأوضاع".

وأوضح الباز، أن "القيادات التي توجهت لمصر مختلفة عن القيادات التي استهدفتها إسرائيل"، وتساءل مستنكرًا: "من إمتى مصر سلمت حد من المقاومة؟ ومن إمتى مصر بتلعب هذا الدور؟ العمليات الإسرائيلية ضد المقاومة، عمليات متكررة، لكن فجأة لجان تقول مصر سلمتهم".

ونفت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، اليوم الثلاثاء، الشائعات التي تم تداولها بشأن وجود ترتيبات لسفر قيادات في المقاومة إلى القاهرة، مؤكدًا أن الأنباء التي يتم ترديدها غير صحيحة بالمطلق.

الجهاد الإسلامي تنفي توجه قياداتها العسكرية لمصر

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتضب لها، أنه كان مقررًا سفر أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد وعدد من القيادات السياسية للحركة ولم يكن ضمن الوفد أي من القادة العسكريين، بينما اغتالت إسرائيل 3 قادة عسكريين فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، وزوجاتهم وعددًا من أبنائهم.

واستشهد 13 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال و4 نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنها الطيران الحربى الإسرائيلى على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة.