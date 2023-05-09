الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز" يكشف من يسعى لتوريط مصر فى الهجمة الإسرائيلية على غزة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أدان الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ما يحدث في غزة، ووصفه بالعملية الخسيسة.

وأشار الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إلى أن الكيان المحتل اغتال 3 من قيادات تنظيم الجهاد الإسلامي، مردفًا أن لجوء نتنياهو للاغتيالات دليل عجز وغشم سياسي.

ولفت إلى أنه على هامش العملية الخسيسة، خرجت اللجان الإلكترونية الإخوانية بقصة مزعومة أن القيادات الثلاثة التي اغتيلت كانت متجهة إلى مصر، وأن مصر سلمتهم لإسرائيل، مردفًا: "أي مصيبة بتحصل فيه فريق عايز مصر طرف فيها، رغم أن مصر تلعب الدور الأهم والأساسي في تهدئة الأوضاع".

 

 

وأوضح الباز، أن "القيادات التي توجهت لمصر مختلفة عن القيادات التي استهدفتها إسرائيل"، وتساءل مستنكرًا: "من إمتى مصر سلمت حد من المقاومة؟ ومن إمتى مصر بتلعب هذا الدور؟ العمليات الإسرائيلية ضد المقاومة، عمليات متكررة، لكن فجأة لجان تقول مصر سلمتهم".

ونفت حركة الجهاد الإسلامي في غزة، اليوم الثلاثاء، الشائعات التي تم تداولها بشأن وجود ترتيبات لسفر قيادات في المقاومة إلى القاهرة، مؤكدًا أن الأنباء التي يتم ترديدها غير صحيحة بالمطلق.

 

 الجهاد الإسلامي تنفي توجه قياداتها العسكرية لمصر

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان مقتضب لها، أنه كان مقررًا سفر أعضاء المكتب السياسي لحركة الجهاد وعدد من القيادات السياسية للحركة ولم يكن ضمن الوفد أي من القادة العسكريين، بينما اغتالت إسرائيل 3 قادة عسكريين فى سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، وزوجاتهم وعددًا من أبنائهم.

واستشهد 13 فلسطينيًا بينهم 4 أطفال و4 نساء، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنها الطيران الحربى الإسرائيلى على مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة.

محمد الباز غزة إسرائيل الهجمة الإسرائيلية الجهاد الإسلامي

مواد متعلقة

الباز: البعض يتمنى انهيار الدولة لكن مصر لا تستسلم لأى ظرف

القاهرة الإخبارية: استشهاد فلسطينية عقب إطلاق نار على جنود الاحتلال بالخليل

تفاصيل الضوابط الجديدة لصرف المقررات السلعية.. "التموين" توضح

"السياحة": نستهدف 30 مليون سائح بحلول 2028

مدبولى: مصر فى طليعة الدول بمكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر

مدبولى: مصر عززت تجربتها فى مجابهة الفقر وتعزيز التعليم وتقديم الخدمات الصحية

الأمم المتحدة: التقدم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر ليس حبرًا على ورق

رئيس الوزراء: الأمم المتحدة إحدى أهم شركاء التنمية فى مصر

الأكثر قراءة

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

وزيرة التعاون: الإطار الاستراتيجي يتوافق مع الاتجاه المصري لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية فى سوريا

بسام راضى يكشف تفاصيل زيارة البابا تواضروس للفاتيكان

بالأسماء.. نجاة 3 أشخاص من الموت في تصادم معدية ببورسعيد

محمد العرابى يكشف تفاصيل مبادرة السعودية لحل النزاع السودانى وتوقعه لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»