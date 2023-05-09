الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العرابى يكشف تفاصيل مبادرة السعودية لحل النزاع السودانى وتوقعه لها

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، إنه منذ بداية الأزمة السودانية اتصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس جنوب السودان في إطار جهود مصر لحل الأزمة لخصوصية العلاقة المصرية مع السودان، ولدراسة الأوضاع وكيفية التحرك على الأرض لاحتواء الأزمة.

وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن هذا التحرك كان سليمًا جدًا وفي الوقت نفسه مصر أجرت العديد من التحاور مع العديد من الدول الشقيقة ومع جامعة الدول العربية. 

 الوصول لما بعد الهدنة هو هدف مصر

وأكد أن فكرة الوصول لما بعد الهدنة هو هدف مصر، لأن الهدنة ضرورية ويجب أن تكون ممتدة، ولكن المشوار الأصعب هو ما بعد الهدنة، مشيرًا إلى أنه يتم الإعلان عن هدنة، ولكن على واقع الأرض توجد عمليات عسكرية وتراشق بين الطرفين.

وأشار "العرابي"، إلى أن الحوار دائر الآن في السعودية، ولكن الأمور فيها تشبث بالمواقف وسقف مطالب عالٍ، مؤكدًا أنه لا يعتقد وجود منتج ايجابي من الحوار رغم جهود المملكة العربية السعودية. 

محمد العرابي السعودية السودان الهدنة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحوار

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