الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عمومية حاشدة لـ"النقض" وترقية 79 قاضيًا إلى درجة نائب رئيس محكمة (صور)

جانب من الجمعية العمومية
جانب من الجمعية العمومية

ينشر «الدستور» ألبوم صور من انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى، كأكبر جمعية حضورًا فى تاريخ محكمة النقض.

افتتحت الجمعية بآيات من الذكر الحكيم أعقبها تكريم لقضاة المحكمة الذين وافتهم المنية هذا العام، ثم كلمة لرئيس المحكمة التى استهلها بتوجيه رسالة شكر وتقدير لرئيس الجمهورية على دعمه لاستقلال القضاء وتوفير لوجستيات العمل القضائى.

واستعرضت كلمة رئيس المحكمة استخدام أحدث التقنيات مع شركاء النجاح فى الانتهاء من مشروع المكتبة الإلكترونية للقضاة وبياناً للطعون التى تم إنجازها بفروعها الجنائية والمدنية والتجارية والإيجارات والعمال ووضع استراتيجية محددة للسنوات القادمة.

واختتمت الأعمال بالموافقة على ترقية 79 قاضيًا بمحكمة النقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض، فضلاً عن الاقتراع السرى لـ70 قاضيًا للانضمام لسدنة محكمة النقض.

فى الختام أكدت عمومية النقض المضى قدماً لتحقيق العدالة بالتفانى فى إنجاز الباقى من الطعون ومواصلة الجد لتحقيق كلمة الله الحق فى إرساء وتحقيق العدالة ومواكبة العصر فى استخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمى داخل محكمة النقض وفقًا للخطة الموضوعة.

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الختام الجمعية العمومية النقض العدالة القاضى محمد عيد محجوب البوم صور

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