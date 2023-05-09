الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس مصر.. الزمالك يتعادل مع بروكسى ويحتكمان للأشواط الإضافية

الزمالك
الزمالك

فرض بروكسي التعادل على نظيره الزمالك بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 لكأس مصر.

هدف بروكسي جاء في الدقيقة السابعة عن طريق كامل أحمد، مستغلًا خطأ فادحًا من حاتم سكر لاعب الزمالك في إعادة الكرة لحارس مرماه محمد عواد.

وفي الدقيقة 12، كاد أحمد جمعة أن يضاعف تقدم فريقه، عندما هُيئت له الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد تسديدة قوية، أبعدها حاتم سكر قبل أن تسكن شباك فريقه.

وتمكن حاتم سكر من مصالحة جمهور الزمالك، بتسجيله هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 42، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، لم يتمكن حارس بروكسي من التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لفريق بروكسي، بعد تعرض مصطفى حمادة للعرقلة.

أحمد جمعة انبرى لتنفيذ الركلة الجزائية بنجاح، ليهدي فريقه التقدم في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 78، سجل حمزة المثلوثي هدف التعادل للزمالك، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

ويضم التشكيل كلًا من: 

حراسة المرمى: محمد عواد. 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- حسام عبدالمجيد - محمود شبانة- حاتم سكر. 

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- نبيل عماد دونجا- سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه- سامسون أكينولا- سيد عبدالله "نيمار".

بروكسي الزمالك حاتم سكر مصطفى حمادة الجزيري

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